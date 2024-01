Massimo Troisi malattia, Nathalie Caldonazzo nel mirino famiglia dell’attore/ Nipote: “C’è stata poche volte”

Nathalie Caldonazzo nel mirino della famiglia di Massimo Troisi: “Assistito fino alla morte? Vista poche volte”

Oggi a La volta buona sarà ospite Nathalie Caldonazzo, la showgirl in passato ha avuto una grande storia d’amore con Massimo Troisi, nata quando lei aveva solo 24 e lui 39 e chiusa dopo circa due anni a causa della prematura morte del regista e attore. La malattia di Massimo Troisi, infatti, era un problema grave al cuore che non gli ha lasciato scampo. La showgirl durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip ha confessato di averlo assistito fino alla morte e di essergli stata sempre al fianco ma la famiglia dell’attore è di tutt’altra opinione.

Infatti, dopo le sue dichiarazioni, Nathalie Caldonazzo è finita nel mirino del nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso che ha commentato di non ricordare molto Nathalie e di averla vista vicina al noto zio solo due volte. A questi attacchi Nathalie Caldonazzo ha replicato in diretta a Vieni da me alcuni anni fa: “Sinceramente io avrò visto lui due volte e ho vissuto due anni a casa di Massimo.”

Massimo Troisi: Nathalie Caldonazzo replica agli attacchi della famiglia dell’attore

Nathalie Caldonazzo, anni fa, ospite da Caterina Balivo a Vieni da me è stata un fiume in piena contro la famiglia di Massimo Troisi: “Mi fa ridere perché io ho fatto riavvicinare le sorelle ma soprattutto quando a Houston abbiamo passato un brutto periodo in ospedale io chiamavo la famiglia e chiedevo sostegno ma chi non aveva il passaporto, chi aveva paura dell’aereo. Io non voglio fare polemica ma se vengo attaccata su questo io che devo fare, sorrido ma lo sanno i testimoni”.

Le verità sia da una parte che dall’altra sono molto diverse e forse come dice il detto la verità sta nel mezzo. Ospite oggi in un altro programma di Caterina Balivo, La volta buona, Nathalie Caldonazzo parlerà di Massimo Troisi e tornerà sulle polemiche?

