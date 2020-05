Massimo Venturiello, marito Tosca/ Non solo sposi ma anche colleghi: il loro progetto

Pubblicità

Massimo Venturiello e la moglie Tosca hanno realizzato un grande progetto di vita: non solo si sono sposati e hanno creato una famiglia forte, ma hanno deciso di collaborare anche a livello artistico. “Non riesco ad immaginare con Massimo un rapporto diverso. Anzi, quando non siamo legati da un lavoro comune, questa cosa ci manca”, ha detto la cantante qualche tempo fa a L’Ora siamo Noi, “La nostra è una grandissima affinità elettiva, molto rara, siamo stati davvero fortunati. Di solito c’è sempre competizione, invece noi siamo complementari. Forse perché lui nasce come attore e io come cantante e quindi c’è stato uno scambio di esperienze”. Un equilibrio perfetto quindi, fatto anche dalla maturità di entrambi e dalla volontà di essere due compagni che camminano fianco a fianco. E così i due si sono ritrovati spesso a condividere anche la scena, grazie a trasposizioni teatrali come La strada di Federico Fellini e Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, ma anche in occasione di un duetto a Sanremo. Si parla dell’edizione di tredici anni fa, quando Tosca ha incantato pubblico e giuria con Il terzo fuochista, un brano scritto da Venturiello.

Massimo Venturiello, marito Tosca: non solo attore ma anche…

Forse non tutti sanno che Massimo Venturiello, il marito di Tosca, non è solo attore ma anche un doppiatore piuttosto richiesto. Basti pensare che è sua la voce che anima la presenza italiana dell’attore Gary Oldman, alias Sirius Black, nella saga di Harry Potter. Anche se in realtà ha doppiato l’artista americano anche nel film Batman Begins, Il potere dei soldi e Cappuccetto rosso sangue. E persino di Richard Gere nel film Io non sono qui di Todd Haynes. Non sappiamo invece quali saranno i prossimi progetti con Tosca, ma di certo i due hanno in cantiere un ritorno nei teatri. Condividere così tanto, privato e lavoro, per i due artisti non è sempre semplice: “Non nego che ci sono momenti in cui andiamo in overdose, perchè alla fine ti porti i problemi di lavoro pure a tavola. Questo èil brutto, ma ci sono tanti lati belli”, ha detto la cantante tempo fa a L’Ora siamo Noi. Oggi, Tosca sarà invece una delle artiste che vedremo al Concertone dell’1 maggio 2020, in onda nella prima serata di Rai 3. In tanti avevano sperato ad un suo ritorno con Venturiello, ma in base alle voci diffuse sull’evento musicale, sembra proprio che i due non saranno gomito a gomito. Almeno

per questa occasione.



