Tosca ‘Ho amato tutto’/ Dalla chiamata dell’ultimo minuto ai sogni di gloria… (Sanremo 2020)

Tutto ha avuto inizio con la più classica delle chiamate dell’ultimo minuto. “Tosca, hanno deciso di prendere altre due cantanti a Sanremo 2020. Una sei tu”. Un annuncio simile, giunto in maniera del tutto inaspettata e repentina, avrebbe generato incredulità nell’animo di chiunque. E anche la cantante, registrata all’anagrafe come Tiziana Tosca Donati, non è riuscita ad acquisire tutto subito come verità assoluta il contenuto del messaggio che il suo amico Fiorello, collegato con lei via smartphone, si era incaricato di recapitarle. Un ambasciatore così, del resto, piacerebbe a tutti: forse, però, proprio la sua istrionica abilità nell’architettare gag e scherzi senza preavviso, ha fatto vacillare ogni minima parvenza di certezza in Tosca, che ha risposto. “Dai Fiore, sono stanca, non mi va neanche di scherzare”. Ci sono voluti alcuni secondi ancora prima che l’artista realizzasse che era tutto vero e che anche lei sarebbe stata in gara al Festival tra i 24 “Campioni” scelti da Amadeus. Un episodio testimoniato dalla stessa Tosca a “La Vita in Diretta” e che è stato raccontato con il sorriso sulle labbra.

TOSCA, SUI SOCIAL NON TUTTI APPREZZANO, MA…

Superata la fase di stupore, Tosca ha quindi affrontato con grande e ritrovata energia la sfida meravigliosa che il destino ha deciso di porre sul suo cammino. La cantante si è presentata al pubblico con la sua “Ho amato tutto”, che tutto subito non è stata accolta benissimo dal popolo dei social network, che ha sottolineato la presunta “mancanza di ritmo” del brano e “l’anonima interpretazione” offerta dell’artista. In realtà, agli occhi di chi scrive, lo scenario è parso diametralmente opposto rispetto a quello ricostruito dagli internauti: non soltanto la canzone funziona in termini di parole e sonorità, ma si avvicina sensibilmente, per struttura e melodie, al format del musical. Un mondo, del resto, dal quale la stessa Tosca proviene e che frequenta quasi quotidianamente insieme al marito Massimo Venturiello, con cui condivide l’incommensurabile passione per il teatro. E proprio in virtù di questo retroterra culturale, ci sentiamo in diritto e in dovere di affermare che sul palco l’artista sa tramutare le emozioni musicali in un dardo che puntualmente scaglia verso il petto degli spettatori, facendo breccia nei loro cuori e accarezzando le corde dell’anima.

TOSCA A SANREMO 2020 DOPO LA VITTORIA NELLE COVER…

Un’analisi personale, condivisibile come no, che però pare essere confermata dai fatti. Se dopo le prime due serate Tosca stazionava in decima posizione in classifica generale, con la vittoria ottenuta nella puntata dedicata alle cover spiccherà un ulteriore balzo in avanti tale da permetterle di avvicinare le posizioni di vertice. D’altro canto, ieri sera la sua reinterpretazione di “Piazza Grande”, brano leggendario del compianto Lucio Dalla, ha rasentato livelli di perfezione, grazie anche al supporto offerto da Sílvia Pérez Cruz, delicata e raffinata voce proveniente dalla penisola iberica, con la quale ha saputo individuare da subito l’intesa ideale, senza snaturare il singolo di Dalla, all’insegna della più ossequiosa delle forme di rispetto dovuto nei confronti di un grande artista che non c’è più. E l’esperimento, va detto, seppur sia riuscito perfettamente, non era dei più facili. Ecco perché, da 24 ore a questa parte, Tosca fa più paura ai suoi avversari. Il Festival di Sanremo 2020 si tingerà dunque di rosa? Per la risposta, occorrerà pazientare sino alle prime ore della notte di sabato, quando ogni verdetto sarà ufficiale.



