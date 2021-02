Masterchef Italia 10, Ed.2021/ Eliminati e diretta: ospite pastry chef Andrea Tortora

MASTERCHEF ITALIA 10, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 18 FEBBRAIO 2021

Masterchef Italia 10 si avvia verso il gran finale. Oggi, giovedì 18 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, torna l’appuntamento con il talent show culinario più famoso della televisione. Quella di questa sera è la decima puntata della decima edizione di Masterchef Italia e per i concorrenti ancora in gara le sfide saranno decisamente complicate. Per riuscire a conquistare la finalissima, tutti gli aspiranti chef dovranno dimostrare di aver acquisito le giuste competenze per poter lavorare nella cucina dei grandi ristoranti. I giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, esigenti sin dalla prima puntata, a partire da questa sera, non perdoneranno alcun tipo di errore ai concorrenti. Fatale, dunque, potrebbe essere anche una piccola distrazione.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA

La nona puntata di Masterchef Italia 10 ha portato all’eliminazione di Maxwell Alexander, meglio noto come Max. La decisione dei giudici ha scatenato la dura reazione del pubblico che considerava lo scrittore americano uno dei finalisti. Dopo l’eliminazione di Max, questa sera, si contenderanno la semifinale Francesco Aquila, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe.

MASTERCHEF ITALIA 10: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La Mistery Box della decima puntata di Masterchef Italia 10 sarà particolarmente complicata per i concorrenti che avranno a che fare con tanti tipi di cottura diversi. “La completezza” sarà il tema della prova. Come sempre, i giudici assaggeranno i tre piatti migliori e solo il concorrente che avrà preparato il piatto migliore avrà un importante vantaggio nell’Invention Test nel corso del quale gli aspiranti chef dovranno affrontare la prova di pasticceria. Ospite della prova sarà il pastry chef con tre stelle Michelin Andrea Tortora che metterà alla prova i concorrenti con delle tecniche innovative. Chi riuscirà a superare la prova, godrà di un vantaggio nella prova successiva.

MASTERCHEF ITALIA 2021: L’ULTIMO SKILL TEST DELLA STAGIONE

L’ultima prova della decima puntata di Masterchef Italia 10 sarà lo skill test che torna per l’ultima volta in questa stagione. Durante le tre prove collegate, i concorrenti dovranno dimostrare tutte le proprie abilità. Si tratta di una prova estremamente complicata nel corso del quale il migliore dell’Invention Test avrà sicuramente un notevole vantaggio. Chi riuscirà a superare la prova andrà direttamente in balconata mentre gli altri dovranno affrontare il pressure test che decreterà il nuovo eliminato. Chi sarà, dunque, il concorrente che dovrà rinunciare al sogno di diventare il decimo vincitore di Masterchef Italia?



