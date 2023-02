MasterChef Italia 12, 11a puntata/ Diretta, ospiti: Mauro Colagreco e Jeong Kwan

Anticipazioni MasterChef Italia 12, undicesima puntata

Questa sera, giovedì 16 febbraio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda l’undicesima e penultima puntata di MasterChef Italia 12. Il cooking show è ormai giunto alla sua conclusione: giovedì prossimo, 2 marzo, andrà in onda la finale in cui verrà eletto il nuovo MasterChef italiano. Settimana scorsa sono stati eliminati due concorrenti: Lavinia Scotto e Francesco Saragò. Sono rimasti soli in 6 aspiranti chef nella MasterClass: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Hue Dinh Thi, Mattia Tagetto, Roberto Resta e Sara Messaoudi. La serata avrà in serbo per loro le ultime prove grazie alle quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimo MasterChef italiano. Chi di loro dovrà togliersi il grembiule a un passo dalla finale?

Le prove dell’undicesima puntata di MasterChef Italia 12

L’undicesima puntata di MasterChef Italia 12, in onda oggi giovedì 23 febbraio su Sky disponibile in streaming su NOW, inizierà con una Mystery Box all’insegna della consapevolezza. Per l’Invention Test arriverà in cucina la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022. La prova accenderà i riflettori sulla connessione tra anima e cucina. Per la Prova in Esterna i cuochi amatoriali entreranno nella cucina (tri)stellata del ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) diretta dallo chef Mauro Colagreco, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, 3 stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants. Recentemente è stato nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità. La puntata si concluderà con il tesissimo Pressure Test dal quale emergeranno i nomi dei protagonisti della sfida finale.

MasterChef Italia 12: i cuochi rimasti in gara

Chi sono i sei cuochi amatoriali che si contendono un posto nella finale di MasterChef Italia 12? Antonio “Bubu” Gargiulo, studente 19enne nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, si è poi trasferito a Roma per studiare Scienze Archeologiche; Edoardo Franco, 26 anni di Varese, ha fatto esperienza svolgendo i lavori più disparati e vivendo anche 4 anni a Edimburgo; Hue Dinh Thi, project assistant 27enne per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite, è nata proprio ad Hanoi ma italiana d’adozione: ha vissuto a Bolzano, Genova, Venezia e Firenze, dove risiede attualmente. Mattia Tagetto, 37 anni, gestisce una enoteca a Bolzano ed è stato in oltre 300 ristoranti stellati Michelin; Roberto Resta, 34 anni progettista di macchinari per la lavorazione del cioccolato, ha deciso di dedicare anima e corpo alla cucina. Infine Sara Messaoudi, 27enne di origini marocchine, lavora come impiegata ed è molto legata alla mamma che l’ha cresciuta da sola tra molte difficoltà.

