MasterChef Italia 12, 7a puntata/ Diretta, eliminati: ospite Jeremy Chan, Skill Test

Anticipazioni MasterChef Italia 12, la settima puntata

Questa sera, giovedì 26 gennaio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la sesta puntata di MasterChef Italia 12. Il cooking show è arrivato al giro di boa, la finale è infatti prevista per il 2 marzo.

Sono rimasti in 14 aspiranti cuochi nella MasterClass: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Francesco Saragò, Giuseppe Carlone, Hue Dinh Thi, Laura Manili, Lavinia Scotto, Leonardo Colavito, Mattia Tagetto, Nicola Longanesi, Ollivier Stemberger, Roberto Resta, Sara Messaoudi e Silvia Zummo. Chi di loro dovrà togliersi il grembiule? Questa sera i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli testeranno i concorrenti sui cinque sensi.

Le prove della settima puntata di MasterChef Italia 12

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continuano a mettere alla prova gli aspiranti chef, alla ricerca della perfezione tecnica e di un’identità ben definita. “Nella puntata di stasera iniziamo con la Black Mistery Box, quindi andremo direttamente al Pressure Test. Sarà una gara a rischio”, ha detto Bruno Barbieri ai ai microfoni di RTL 102.5, media partner di MasterChef Italia 12, durante l’appuntamento quotidiano di “W l’Italia” con Angelo Baiguini e Federica Gentile. Per il secondo Skill Test della stagione tornerà a MasterChef Italia lo chef Jeremy Chan del ristorante di Londra Ikoyi, 2 stelle Michelin, eletto “uno dei più eccitanti al mondo”. Lo chef londinese sarà il “commissario esterno” di una prova in cui verranno coinvolti i cinque sensi e che creerà scompiglio tra i concorrenti.

A MasterChef Italia 12 Skill Test con lo chef Jeremy Chan

In collegamento con RTL 102.5, Bruno Barbieri ha espresso parole di ammirazione per lo chef Jeremy Chan: “È un ragazzo giovane con una grandissima mano. Amiamo quando arriva a MasterChef perché dà una spolverata di creatività e di grande entusiasmo. È un bravissimo chef”. E ha aggiunto: “Jeremy Chan fa una cucina con quei profumi dell’Africa, un po’ speziati, e già lì c’è una difficoltà perché bisogna saperli dosare e mischiare in modo eccelso. Poi, devi dargli il sapore giusto e che non copra gli altri. Insomma, è uno stile pericoloso e chi sbaglia va a casa. È una prova difficilissima”. I 14 concorrenti riusciranno a convincere i quattro giudici e Chan al termine dello Skill Test? Chi dovrà lasciare la cucina di MasterChef Italia 12 questa sera?











