Masterchef Italia 13, anticipazioni 2a puntata/ La formazione della Masterclass e la prima Mystery Box

Questa sera va in onda la seconda puntata di Masterchef Italia 13 e, dopo il debutto della settimana scorsa, l’edizione si avvia verso la definizione della Masterclass. Secondo le anticipazioni riportate da SkyTg24, sono ancora 9 i posti da occupare dopo gli 11 grembiuli bianchi già assegnati. Si procede dunque verso la fine della prima fase, quella delle selezioni, con gli ultimi Live Cooking. I tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono pronti ad assegnare gli ultimi grembiuli bianchi con l’unanimità di sì.

Masterchef Italia 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: anche Valeria in squadra! Ora lo stress test

Chi avrà ricevuto 3 sì godrà dell’ambito grembiule bianco, con sopra cucito il proprio nome, e si aggiungerà di diritto alla Masterclass. Per chi invece riceverà solo 2 sì, e di conseguenza il grembiule grigio, arriverà una sfida simbolo del programma: lo Stress Test. Al termine della prova, sarà proprio il giudice che ha inizialmente rivolto il suo “no” a decretare il destino del concorrente, affiancato dalla misteriosa presenza del “giudice ombra”.

Masterchef, chi è il "giudice misterioso" in ombra?/ Le ipotesi: giudicherà nello stress test

Masterchef Italia 13: la formazione della Masterclass e la prima Mystery Box

Archiviate le ultime assegnazioni e svelati i verdetti provenienti dallo Stress Test, questa sera il pubblico assisterà alla composizione definitiva della Masterclass di Masterchef Italia 13, formata da 20 concorrenti. Non ci sarà però tempo per festeggiare, dal momento che la classe sarà subito messa alla prova con la prima attesissima Mystery Box di questa nuova edizione. Ognuno alle rispettive postazioni, i concorrenti dovranno cimentarsi con una delle prove simbolo del programma, sotto l’occhio sempre attento dei giudici: per i cuochi amatoriali si parte subito con una grande sfida.

Edoardo Franco: "Ho rifiutato il Grande Fratello, ecco perché"/ "Giudici di Masterchef? Mai più sentiti"

Masterchef Italia 13 dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove sarà possibile assistere alla seconda puntata di Masterchef Italia 13, in onda questa sera, giovedì 21 dicembre 2023 dalle ore 21.15? La messa in onda televisiva è prevista su Sky, mentre in streaming su NOW. Inoltre, il programma è disponibile anche on domand e sulla piattaforma di SkyGo.