Masterchef Italia 2019/ In chiaro su TV8, diretta streaming e concorrenti: audizioni

Dopo l’esordio su Sky Uno all’inizio di questo anno, arriva anche in chiaro l’ottava edizione di Masterchef Italia, in onda da stasera su TV8, a partire dalle 21.15 circa. In questa stagione, vedremo l’esordio in pista del famoso chef Giorgio Locatelli. Di contro, sarà anche l’ultima edizione di Joe Bastianich, visto di recente ad Amici Celebrities. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna con una puntata d’esordio da leccarsi i baffi. I quattro giudici infatti, prepareranno la prima fase delle audizioni: il Live Cooking. Gli chef amatoriali che arrivano da tutta l’Italia, sono persone comuni che vivono una normalissima vita accompagnata da un grande sogno: dare una svolta alla propria vita per mezzo della cucina, loro passione più grande. Per questo motivo, anche i concorrenti di questa nuova edizione, vanno all’università, sono impiegati e casalinghe. Gli 80 aspiranti concorrenti, avranno a loro disposizione 45 minuti per realizzare un piatto con l’aiuto di alcuni ingredienti portati da casa. Di seguito, avranno solo 5 minuti per completarlo davanti ai giudici.

Masterchef Italia 2019, anticipazioni prima puntata

Per ottenere il tanto ambito grembiule e avere la possibilità di entrare nella seconda fase delle selezioni di Masterchef Italia, dovranno ricevere perlomeno tre sì. I 40 che passeranno il turno, potranno affrontare lo step successivo con la prova dell’Hangar, dove il gruppo si dividerà ancora. 20 di loro dovranno, infatti, lasciare il grembiule appena preso. Sono solamente 20 i posti a disposizione per l’ambita Masterclass. Il cooking show è realizzato con la collaborazione di molteplici aziende quali Electrolux, Barilla, Coop, Amadori, Soffass, Petti, San Benedetto, Campari, Parmareggio, Orto Mio, Olio Benvolio, Ballarini e Staub, Siggi, Grohe, Acetaia Fini, Cantine Ferrari e Tenute Lunelli, NH Hotel, Tagliabene, Riso Acquerello. Si rinnova invece la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che si occuperà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore. Masterchef, inoltre, può essere seguito in diretta live in streaming online sul browser e da qualunque dispositivo.

