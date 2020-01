MASTERCHEF ITALIA 2020, 6a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Invention test tra agrumi

Stasera, giovedì 23 gennaio 2020, va in onda il sesto appuntamento con MasterChef Italia. La nuova edizione del talent culinario sta riservando ai telespettatori grandi sorprese. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, gli aspiranti chef si preparano per un’esterna particolare che sarà però ricca di insidie. Prima della prova in esterna in stile Bollywood, i concorrenti dovranno affrontare il temuto Invention Test. Stavolta i protagonisti assoluti saranno gli agrumi, e sarà Niels Rodin a portarli nelle cucine di MasterChef Italia. Rodin è infatti un agrumicoltore d’eccellenza e terrà per i concorrenti una piccola lezione su questo particolare elemento culinario in modo che possa essere sfruttato al meglio, in primis nella prova di questa sera. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA MASTERCHEF ITALIA 2020

Giovedì 23 gennaio, alle 21.15 su Sky e Now Tv, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2020. Dopo l’eliminazione di Domenico e Andrea, i 14 aspiranti chef ancora in gara, cominciano a pensare alla finale. Il percorso è ancora molto lungo, ma i concorrenti sono pronti a fare l’impossibile per arrivare fino in fondo all’avventura. La sesta puntata sarà così ricca di insidie e pericoli da superare per i concorrenti che cercheranno di conquistare la fiducia dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli che, anche questa sera, manderanno a casa quegli aspiranti chef che non supereranno le varie prove che, puntata dopo puntate, stanno diventando sempre più complicate. Anche questa sera, a rendere più frizzante l’atmosfera nella cucina più famopsa d’Italia sarà la presenza di due ospiti ovvero l’illustre agrumicoltore Niels Rodin e la chef indiana Ravinder Bhogal.

MASTERCHEF ITALIA 2020: COUS COUS PROTAGONISTA DELLA MISTERY BOX

La sesta puntata di Masterchef Italia 2020 si aprirà con la Mistery Box che sarà particolarmente affascinante per la fusione di mondi diversi. Tradizioni, cultura, famiglia, affetti e, più in generale, di unione fra i popoli saranno gli ingredienti della Mistery Box dedicata al cous cous, un piatto non solo molto gustoso, ma che è anche un grande significato simbolico. I concorrenti dovranno cercare di preparare un piatto gustoso anche se la prova sarà particolarmente ardua. Solo il giusto mix di ingredienti, infatti, consentirà agli aspiranti chef di superare la prova e di conquistare l’esigente palato dei giudici che cominciano a pretendere il massimo dai concorrenti non perdonando il più piccolo errore. Solo un concorrente riuscirà ad ottenere un notevole vantaggio che potrà sfruttare nell’Invention Test.

MATRIMONIO INDIANO NELLA PROVA IN ESTERNA

Protagonisti dell’Invention Test saranno gli agrumi portati da Niels Rodin. L’illustre agrumicoltore presenterà ai concorrenti le diverse varietà di agrumi, il loro diverso grado di difficoltà e i metodi di trattamento di ciascuno. Il migliore della prova guiderà la propria brigata nella prova successiva che si svolgerà il loro diverso grado di difficoltà e i metodi di trattamento di ciascuno. Gli aspiranti chef dovranno occuparsi del banchetto di un matrimonio indiano cimentandosi nella preparazione di specialità tipiche indiane nel rispetto della tradizione culinaria del Paese. Chi non supererà la prova, dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test che, questa sera, sarà più spietato che mai.



