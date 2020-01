Masterchef Italia 2020, 7a puntata/ Eliminati e diretta: prova in esterna a Parma

MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA

Giovedì 30 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2020. Dopo l’eliminazione di Gianna e Fabio, i dodici aspiranti chef della nona edizione del talent show culinario ancora in gara dovranno affrontare tre difficili prove che metteranno in difficoltà tutti i concorrenti. A giudicare tutte le prove saranno i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che dovranno valutare i piatti che prepareranno i concorrenti decidendo, al termine delle prove, chi potrà accedere alla prossima puntata sperando di poter arrivare in finale e chi, invece, dovrà abbandonare per sempre la cucina più famosa d’Italia. I tre giudici sono sempre più esigenti e non perdonano nessun errore: chi, dunque, li deluderà al punto da dover rinunciare al proprio sogno?

LE PROVE DI MASTERCHEF ITALIA 2020

La settima puntata di Masterchef Italia 2020 si aprirà con la Mystery Box in cui sarà fondamentale la cooperazione. Nonostante la prova individuale, i dodici aspiranti chef dovranno dimostrare di poter collaborare con i colleghi. La sinergia e il lavoro di squadra, in cucina, sono fondamentali e solo il cuore che dimostrerà di avere non solo talento culinario, ma anche voglia di mettersi a disposizione del gruppo, sarà eletto il migliore della prova ottenendo così un vantaggio nel successivo Invention Test. Nel secondo step della gara, i concorrenti dovranno cucinare a 4 mani. Si tratta di una delle prove più difficili da affrontare per un aspirante chef perchè sarà necessario riporre la massima fiducia nel talento del proprio “compagno di banco”.

PROVA IN ESTERNA AL TEATRO REGIO DI PARMA

La prova in esterna della settima puntata di Masterchef Italia 2020 si svolgerà in una location magica come quella del Teatro Regio di Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia, Capitale Italiana della Cultura 2020 e patria di tantissime prelibatezze culinarie. I concorrenti, divisi in due brigate, dovranno cucinare per i 50 elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini”. Solo i componenti della brigata vincente saranno sicuri di partecipare alla prossima puntata mentre quelli della brigata perdente dovranno affrontare il temutissimo Pressure Test.



