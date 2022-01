Masterchef Italia 2021-2022 ed 11, pagelle 5a puntata/ Lia padrona, Nicholas cosa fai?

Pagelle Masterchef Italia 2021-2022 ed. 11 quinta puntata: Lia grande leader!

Si è appena conclusa la quinta puntata di Masterchef Italia 2021-2022. Ingredienti semplici nella Mystery Box, fieno protagonista nella Invention Test e sfida a colpi di omelette nel Pressure Test. A farne le spese sono Andrea e Nicholas, gli eliminati di questa sera. E’ stata un’ottima puntata, ricca di emozioni, creatività e impegno da parte dei concorrenti. Andiamo a vedere nello specifico le singole prestazioni. Sicuramente Lia è stata protagonista in positivo di questa quinta puntata di Masterchef Italia 11, meritandosi un 10: non ne ha sbagliata una, confermandosi la migliore nell’Invention Test, per poi risultare astuta stratega e abile leader nel Pressure Test, quest’oggi in esterna in Val di Sole. Conferme positive giunte anche da Tracy e Dalia: la prima stupefacente nell’utilizzo di prodotti “poveri”, la seconda a suo agio in ogni prova. Per entrambe il voto è 9.

La puntata di stasera di Masterchef Italia 2021-2022 ha visto i concorrenti cimentarsi in prove difficili. Tutto sommato, se la sono cavata bene Christian, Mime e Pietro, dimostrando di avere le qualità giusto per puntare alla vittoria finale di Masterchef Italia 11. Il torinese stupisce per concentrazione e decisionismo, la giapponese per sapiente conoscenza di ogni ingrediente, il palermitano per risolutezza: tutti e tre meritano stasera un 8 in pagella. Decisamente in ripresa Nicky, sicuramente avanti di esperienza Elena, particolarmente sorprendente Bruno e comunque efficiente Federico: questa sera questi quattro concorrenti hanno mostrato di avere a disposizione idee e qualità: 7. Un pò deludente rispetto al suo potenziale questa sera Carmine, così come Anna, la quale si è fatta sorprendere impreparata, sull’omelette: per loro la sufficienza è stiracchiata, 6. Insufficienti invece Polone e Tina, i quali si sono salvati per il rotto della cuffia, stasera: 5. Troppi errori hanno invece portato all’eliminazione di Nicholas e Andrea. Il primo ha frullato la mozzarella in maniera inspiegabile mentre il secondo ha cucinato “Merluzzo con lenticchie e salsa di prezzemolo” sbagliando tutto: 4.

