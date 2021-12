Masterchef Italia 2021, pagelle 1a puntata/ Barbieri al top, Locatelli “avvocato” perfetto

È giunta al termine la prima puntata di Masterchef Italia 2021, l’undicesima stagione dell’amato coking show targato Sky. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno selezionato i possibili aspiranti concorrenti, attesi nella prossima puntata dalle sfide per accedere all’ambita Masterclass, che designerà il miglior chef amatoriale d’Italia.

In questa prima puntata di Masterchef Italia 2021 gli aspiranti chef hanno presentato le proprie storie di vita, spesso molto forti e in cui la cucina svolge un ruolo fondamentale. Non sono mancate le lacrime, pensiamo alla storia del buttafuori Polone o della giovane Maria Grazia, così come non abbiamo fatto a meno di risate e di siparietti divertenti, con i tre giudici protagonisti di gag tra di loro e con i concorrenti. E i “tormentoni” sono stati confermati: dal dal “mappazzone” di Bruno al “fooorza!” di Antonino, fino al “come on!” di Giorgio…

MASTERCHEF ITALIA 2021: LE PAGELLE DELLA PRIMA PUNTATA

Passiamo adesso alle pagelle di questa prima puntata di Masterchef Italia 2021 e tutti e tre i giudici meritano voti altissimi. Tutti e tre, infatti, hanno confermato le grandi qualità da “arbitri” ma anche di intrattenitori. Partiamo da Bruno Barbieri, che merita un bel 9: l’amato chef bolognese ha confermato il titolo di giudice più variopinto della storia di Masterchef, ma non solo. Noto per i suoi giudizi tranchant, Barbieri ha riservato alcuni siparietti degni di nota,ma è stato anche protagonista di uno dei momenti più commoventi della serata, nel corso del racconto della storia di Maria Grazia. Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo meritano un 8,5: il primo si è confermato l’avvocato perfetto, sempre pronto a difendere i concorrenti dalle domande pressanti degli altri due colleghi o da critiche eccessive, mostrando grande compassione per gli aspiranti chef in difficoltà; il secondo, invece, ha regalato sia momenti divertenti che emozionanti, pensiamo ad esempio alle gag con le concorrenti affascinate dal suo charme.

