MasterChef Italia 2022, 2a puntata/ Anticipazioni 22 dicembre: la Masterclass

Questa sera, giovedì 22 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la seconda puntata di MasterChef Italia 2022. La scorsa settimana, già nove grembiuli bianchi sono stati assegnati, altri concorrenti hanno ricevuto il grembiule grigio per affrontare la fase successiva e convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a dargli un posto nella Masterclass di quest’anno. Nella seconda puntata andranno in scena gli ultimi Live Cooking: come sempre gli aspiranti chef avranno a disposizione 45 minuti per cucinare e altri 5 per presentare il piatto. Con tre “si” otterrebbero l’immediato accesso alla Masterclass, con due soli “si” si accede alle Sfide.

Ultimi live cooking e le sfide

Al termine della prima fase di selezione di MasterChef Italia 2022, i concorrenti che hanno ricevuto il grembiule grigio si ritroveranno per affrontare le Sfide: tre step per valutare non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali ma anche il loro sangue freddo. Già dalla prima prova i migliori potranno conquistare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Si andrà avanti prova dopo prova, fino a quando i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non avranno riempito tutti i posti a disposizione della Masterclass. Alla fine dei due episodi previsti per questa sera, giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sarà presentata la Masterclass di questa nuova stagione del celebre cooking show. Da settimana prossima inizierà la gara vera e propria al termine del quale solo uno conquisterà il titolo di nuovo MasterChef italiano.

I primi concorrenti di Masterchef 2022

Settimana scorsa, nella prima puntata di MasterChef 2022, nove concorrenti hanno subito ricevuto il grembiule bianco, il loro lascia passare per entrare nella MasterClass. La prima concorrente di Masterchef 12 è Francesca Filippone, che vuole diventare la nuova Artusi. Tre sì anche per Laura Manidi e per la vietnamita Hue. Grembiule bianco anche per il giovane Antonio “Bubu” Gargiulo, 19 anni figlio di finanziere. Conquista subito i giudici anche Rachele, che pesava 110 kg e lavorava nella moda dove veniva sbeffeggiata. Passano subito il turno anche Francesco S. ed Edoardo Franco, con la sua r moscia. Sara conquista i giudici con la fusione tra cucina italiana e marocchina. Tre sì anche per Silvia Zummo. Chi saranno i prossimi concorrenti a entrare nella Masterclass?

