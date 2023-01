Masterchef Italia 2022, 4a puntata/ Diretta e eliminati: ospite Davide Scabin

Anticipazioni MasterChef Italia 2022, la quarta puntata

Questa sera, giovedì 5 gennaio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la quarta puntata di MasterChef Italia 2022. Il terzo appuntamento con il cooking show ha totalizzato 814mila spettatori medi, nuovamente in crescita del +6% rispetto alla scorsa settimana: il primo episodio ha raggiunto 922mila spettatori medi e il 3,8% di share, con 1.337.804 contatti; il secondo episodio di serata ha raggiunto 706mila spettatori medi, con il 4,04% di share e 1.032.525 contatti.

Masterchef Italia 2022, 3a puntata/ Diretta e eliminati: Luciana è fuori!

Settimana scorsa è stato eliminato il primo concorrente: la prima a lasciare la Masterclass è stata Luciana Battistini, 74anni, ex pubblicitaria di successo di Milano. Quella di stasera sarà un puntata ad alta tensione con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Le prove della 4a puntata di MasterChef Italia 2022

Appena entreranno nella Masterclass i 19 concorrenti di MasterChef Italia 2022 troveranno sulle proprie postazioni una Black Mystery Box: per i peggiori della prova, che sarà basata su due elementi fondamentali della cucina in tutto il mondo, ci sarà un Pressure Test immediato e senza possibilità di appello. A seguire arriverà il primo Skill Test della stagione, la prova più tecnica del cooking show.

Antonio Lorenzon, chi è/ Marito di Daniel Bellinchiodo e vincitore di Masterchef...

Tre step per una sfida in cui saranno centrali le capacità tecniche dei cuochi amatoriali: a ogni gradino i migliori potranno andare in balconata, per i peggiori si andrà al livello successivo, fino all’ultima, decisiva, prova. Ospite della quarta puntata di Masterchef è Davide Scabin, 2 stelle Michelin: a lui toccherà un compito durissimo nel corso del test che metterà a dura prova i nervi saldi di tutti i contendenti.

I concorrenti di MasterChef Italia 2022

Dopo l’eliminazione di Luciana Battistini sono rimasti 19 aspiranti chef: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Francesca Filippone, Francesco Girardi, Francesco Saragò, Giuseppe Carlone, Hue Dinh Thi, Ivana Santomo, Laura Manili, Lavinia Scotto, Leonardo Colavito, Letizia Borri, Mattia Tagetto, Nicola Longanesi, Ollivier Stemberger, Rachele Rossi, Roberto Resta, Sara Messaoudi e Silvia Zummo. Ricordiamo che Masterchef Italia 2022 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

MASTERCHEF ITALIA 2022, 2A PUNTATA/ Diretta, MasterClass: grembiuli bianchi assegnati

© RIPRODUZIONE RISERVATA