Masterchef Italia 2022, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: tappa in esterna a Tropea

Anticipazioni MasterChef Italia 2022, la quinta puntata

Questa sera, giovedì 12 gennaio 2023, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) va in onda la quinta puntata di MasterChef Italia 2022. Settimana scorsa, dopo la prima eliminazione di Luciana Battistini, sono stati tre i concorrenti che hanno dovuto togliere il grembiule bianco con cucito sopra il loro nome: Rachele Rossi, Francesco Girardi e Letizia Borri. Sono rimasti in 16 concorrenti nella MasterClass.

Questa sera la gara ha una sola parola d’ordine: imprevedibilità. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli organizzeranno sorprese e colpi di scena che metteranno in seria difficoltà i cuochi amatoriali. Per iniziare sotto la Mystery Box, i concorrenti non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno.

Le prove della quinta puntata di MasterChef Italia 2022

Nell’invention test i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli divideranno i concorrenti in coppie: riusciranno a collaborare e preparare quanto richiesto? Nella quinta puntata di MasterChef Italia 2022 la MastrClass approderà a Tropea, in Calabria, patria della cipolla rossa, per la seconda prova in esterna di stagione. Come sempre gli aspiranti chef saranno divisi in due brigate: chi vincerà?

La brigata che ne uscirà sconfitta affronterà il Pressure Test, durante il quale i cuochi amatoriali dovranno lavorare al massimo della concentrazione e con grandissima attenzione. Dopo le prime eliminazioni sono rimasti 16 aspiranti chef: Antonio “Bubu” Gargiulo, Edoardo Franco, Francesca Filippone, Francesco Saragò, Giuseppe Carlone, Hue Dinh Thi, Ivana Santomo, Laura Manili, Lavinia Scotto, Leonardo Colavito, Mattia Tagetto, Nicola Longanesi, Ollivier Stemberger, Roberto Resta, Sara Messaoudi e Silvia Zummo. Chi di loro dovrà togliersi il grembiule?

