MasterChef Italia 2022,1a puntata/ Anticipazioni 15 dicembre: primi concorrenti. al via il Live Cooking

Anticipazioni MasterChef Italia 2022, al via la dodicesima stagione: prima puntata

Questa sera, giovedì 15 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (sempre disponibile on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW) prende il via la nuova stagione di MasterChef Italia. I tre chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaprono le cucine del cooking show per il quarto anno consecutivo: a loro il compito di giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia.

I primi due episodi, in onda questa sera, sono dedicati ai Live Cooking: la prima fase di selezione per stabilire chi merita di entrare tra i 20 concorrenti della Masterclass di quest’anno. Chi otterrà tre sì da parte dei giudici potrà già indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome, che garantisce l’accesso diretto alla Masterclass; chi invece guadagnerà 2 sì otterrà il grembiule grigio e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella fase intermedia delle Sfide, per cercare nuovamente di convincere i tre giudici.

I giudici di MasterChef Italia 2022

Ricordiamo che la scorsa edizione è stata vinta da Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria. Proprio dal tema della contaminazione culturale e culinaria parte anche questa dodicesima stagione di MasterChef Italia. A FQMagazine lo chef Antonino Cannavacciuolo ha parlato di una edizione “con ancora di più contaminazione e ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. Ognuno di loro porta con sé la condivisione di nuove e belle idee che noi stessi poi utilizziamo nelle nostre cucine”. Giorgio Locatelli ha poi aggiunto: “Chi proviene da altri Paesi ha un grande talento e io ritengo che sia un elemento di vantaggio e di arricchimento anche in cucina”. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 64 versioni locali e più di 10mila episodi in onda nel mondo.

Prove, ospiti e novità di MasterChef Italia 2022

Una volta formata la classe di MasterChef Italia 2022 inizierà la tradizionale sfida. Non mancheranno le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test. Torneranno anche le prove in esterna per mettere alla prova i concorrenti su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti. Tra le località: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.

Come sempre ci saranno guest star d’eccezione, tra cui l’immancabile Iginio Massari, Maestro dei Maestri Pasticceri italiani. Ospiti anche Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Giancarlo Perbellini. Quest’anno MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas.

