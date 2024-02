Masterchef Italia 2023, semifinale/ Diretta e finalisti: prova in esterna in un ristorante stellato

Masterchef Italia 2023, anticipazioni e diretta semifinale 22 febbraio 2024

Giovedì 22 febbraio, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2023. Quella attualmente in onda è la tredicesima edizione del talent show culinario più amato della televisione italiana che decreterà il vincitore nella finalissima di giovedì 29 febbraio. Quella in onda questa sera è l’attesissima semifinale che vedrà ai fornelli i concorrenti ancora in gara ovvero Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. I cinque aspiranti chef, per strappare il biglietto per la finalissima, dovranno superare le ultime sfide che, tuttavia, in questa attesissima semifinale, saranno particolarmente ardue.

Per la prima volta, infatti, i concorrenti si ritroveranno a cucinare in un ristorante con tre stelle Michelin e dovranno affrontare una Mistery Box musicale e un Pressure Test particolare. A giudicare i piatti, come sempre, saranno i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 2023: le prove e gli ospiti della semifinale

Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara, semifinalisti di Masterchef Italia 2023, dovranno affrontare una Mistery Box musicale che aprirà ufficialmente la serata. Spazio, poi, all’Invention Test dedicato agli ingredienti multietnici, con la partecipazione speciale dello chef 31enne Mory Sacko, considerato uno dei nomi più importanti della cucina internazionale. Il momento clou della serata arriverà con la prova in esterna che si svolgerà a Senigallia, in provincia di Ancona.

Ad attendere i concorrenti ci sarà lo chef Mauro Uliassi che aprirà le porte del suo ristorante premiato con tre stelle Michelin agli aspiranti chef che potranno così cucinare in un ristorante stellato. La prova in esterna permetterà ad uno dei semifinalisti di conquistare l’accesso diretta alla finalissima mentre gli altri dovranno affrontare un Pressure Test imprevedibile.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2023

L’appuntamento con la semifinale di Masterchef Italia 2023 è assolutamente imperdibile. Per seguire in tv tutte le prove, ma anche le emozioni che regaleranno gli aspiranti chef ancora in gara basta sintonizzarsi dalle 21.15 su Sky Uno. Per seguire, invece, la diretta streaming basta collegarsi a NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Sia Sky che Now sono visibile dietro sottoscrizione di un abbonamento.

