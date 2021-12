Masterchef Italia, al via 11a edizione/ RTL 102.5 media partner per il secondo anno

L’undicesima edizione di Masterchef Italia prenderà il via domani, giovedì 16 dicembre, con la prima puntata dei provini. I tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, sono pronti a consegnare i grembiuli ai migliori aspiranti cuochi di questa annata. In queste occasioni, come di consueto, verranno mostrati i personaggi più simpatici che si sono presentati alle selezioni, oltre che ovviamente quelli più bravi. Chissà chi riuscirà a guadagnarsi un posto in cucina.

In palio, rispetto alle scorse edizioni, questa volta c’è un premio in più. Oltre ai 100 mila euro e al libro di ricetta marchiato Masterchef Italia, il vincitore di guadagnerà anche l’iscrizione al corso di alta formazione Alma, scuola internazionale di cucina italiana, che gli permetterà di diventare un vero chef professionista. “Il format di quest’anno è all’insegna dell’inclusività gastronomica. Ci sono concorrenti che vengono da lontano, da paesi difficili, e si sono integrati in Italia. Da loro verranno sapori nuovi”, ha preannunciato Giorgio Locatelli. “Sono sicuro che ci divertiremmo e che, ovviamente, faremo un sacco di soldi”, ha aggiunto Bruno Barbieri.

Masterchef Italia, la cui undicesima edizione sta per prendere il via, verrà trasmessa come si consueto su Sky Uno ogni giovedì. Oltre che in televisione, sarà possibile seguire gli aggiornamenti anche su RTL 102.5, che è partner ufficiale del programma: la radio manderà in onda interviste esclusive ai giudici prima delle puntate e svelerà tante anticipazioni sul format più amato dagli appassionati di cucina.

Masterchef Italia, al via 11a edizione: come seguirla

Anche quest’anno RTL 102.5 è partner ufficiale del cooking show, che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Per il secondo anno consecutivo RTL 102.5, in qualità di media partner ufficiale del format televisivo, seguirà MasterChef Italia per tutta la sua durata e, ogni giovedì, i giudici interverranno in diretta durante “W l’Italia” per lanciare la puntata serale. Domani, ad esempio, si comincerà con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo in diretta su RTL 102.5 in occasione della prima puntata di questa undicesima edizione.

La prima puntata, come anticipato, sarà dedicata ai provini, poi arriveranno le temibili prove di abilità. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno la possibilità di scommettere in prima persona su un concorrente, apponendo la loro firma sul suo grembiule. Una volta creata la Masterclass, inizierà la tradizionale sfida. Tornano quindi la Mystery Box, l’Invention Test, il temutissimo Pressure Test e lo Skill Test, “l’esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Infine, come sempre, ci saranno anche le prove in esterna nelle località più suggestive dell’Italia e dell’Europa. Un appuntamento da non perdere.

