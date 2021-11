Mat e Mym, chi sono i pattinatori acrobatici di Tu sì que vales/ Una coppia che conquista

Chi sono Mat e Mym di Tu sì que vales?

In occasione dell’ottava puntata di “Tu sì que vales” si sono messi in mostra Mat e Mym, un duo che ha quasi fatto sembrare semplice danzare con i pattini. Anche se, come molti di noi sanno, ci vogliono un’abilità e un equilibrio che non sono certamente da tutti. Tutti e quattro i giovani del programma, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, si sono alzati in piedi e hanno permesso loro di guadagnare in maniera diretta l’accesso alla finale.

Ma non è finita qui. Per loro è arrivato anche il 100% da parte della giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli. Una dimostrazione evidente di come anche chi non sia particolarmente abile nella loro attività non possa fare a meno di emozionarsi davanti a una loro performance.

Mat e Mym “Tu sì que vales”: Una coppia che ha conquistato tutti

Mat e Mym si sono presentati direttamente sul palco di “Tu sì que vales” posizionandosi al di una struttura e iniziando a danzare con i loro pattini senza alcuna difficoltà né esitazione. A rendere ancora più emozionante la loro performance ha contribuito certamente la colonna sonora che è stata scelta: la coppia infatti, ha puntato sulle voci emozionanti de Il Volo.

Mat, in particolare, ha mostrato forza e grandi doti tecniche per la capacità con cui ha saputo supportare la sua partner, che ha dato quasi l’impressione di volare. I movimenti dei due sono poi proseguiti in perfetta sintonia.

Ma chi sono Mat e Mym? I due giovani sono originari del Qebec, in Canada e sono riusciti a diventare sempre più complici. Ormai da sei anni, infatti, i due pattinano insieme, dopo avere iniziato nel circo.

