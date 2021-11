Tu si que vales 2021, chi sono i finalisti?/ Il vincitore verrà eletto…

Nella prossima puntata di “Tu si que vales” verrà decretato il vincitore. Sono stati tanti i talenti che si sono presentati nel corso delle undici puntate e che hanno cercato di ottenere il benestare dei giudici mostrando le loro abilità. I concorrenti che però sono arrivati in finale sono dieci. I concorrenti che quest’anno si contenderanno il premio da centomila euro e che saranno premiati direttamente dal pubblico a casa, che avrà la possibilità per la prima volta dopo undici settimane di partecipare attivamente alla trasmissione servendosi del televoto sono: Alessandro Parabiaghi un giovane e talentuoso illusionista, Sadeck, che insieme al suo incredibile corpo di ballo ha conquistato il cuore dei giudici; il Duo Rokashkovs dei bravissimi acrobati e ballerini le cui coreografie non possono non catturare chi li guarda; Gaggi, Manuel e Francesco tre bravissimi atleti che lavorano con la forza e la precisione del loro corpo; il Duo Noar dei bravissimi acrobati che si sono distinti in un numero dai volteggi mozzafiato; Samuele che con la sua motocicletta è in grado di compiere dei salti a vertiginosi, Mat e Mym con le loro vorticose performance sui pattini, Cristian un giovanissimo appassionato di corda capace di saltarla ad incredibile velocità, i Solasta un gruppo di talenti versatili ed emozionanti; Jonathan con la sua performance da lasciare col fiato sospeso.

Tu si que vales 2021/ Diretta semifinale: il Duo Rokashkovs e Sadeck in finale

Tu si que vales 2021, il signor Onofrio attacca Gerry Scotti: “Non sono stato ascoltato con interesse”

Nella penultima puntata di “Tu si que vales” c’è stato lo show esilarante del signor Onofrio. Le sue performance hanno lasciato interdetti i presenti in studio. Rudy Zerbi non ha affatto apprezzato l’esibizione e ha commentato: “A me è passata la voglia di nascere”. Nemmeno il tempo di far votare i giudici che entra in studio tutto l’armamentario della Scuderia di Gerry Scotti, alla vista della quale il signor Onofrio non è sembrato affatto contento.

Finalisti Scuderia Scotti, chi sono?/ Gianpiero Landolfo trionfa a Tu si que vales!

Onofrio si è rivolto a Gerry Scotti accusando gli altri di non averlo ascoltato con interesse. Gerry Scotti, quindi, dopo aver provato a redigere una lista di motivi per cui avrebbe meritato un posto tra i suoi protetti, si arrende. Un’ultima chance viene offerta al signor Onofrio che chiede di cantare una canzone per Sabrina Ferilli che si mostra particolarmente entusiasta nel vedersi dedicato un pezzo in prima serata. La canzone è un tripudio di complimenti a ritmo di musica, tra “calze rosse a nido d’ape” e “quell’incantevole visino” l’attrice romana è ormai conquistata, ma purtroppo arrivati alla votazione finale, la giuria popolare approva il numero solo al 39%.

LEGGI ANCHE:

Stefano Losito torna a Tu si que vales/ "Imito il rigore di Giannini", Ferilli esulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA