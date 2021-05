Matej Mohoric, video caduta choc/ Giro d’Italia: batte la testa, salvato dal casco

Paura al Giro d’Italia numero 104 per la caduta choc di Matej Mohoric della Bahrain Victorius. Il ciclista è stato protagonista di un incidente impressionante nel corso della nona tappa, l’ottava in linea, in particolare sulla tratta Castel di Sangro-Campo Felice. In piena curva la bicicletta si è intraversata e il corridore sloveno nella caduta ha sbattuto violentemente la testa a terra, mentre la bicicletta si è spezzata in due. Il ciclista si è rialzato con le sue gambe, non senza fatica, ma poi è stato portato via in ambulanza perché deve essere sottoposto ad ulteriori controlli. Il suo ritiro è stato inevitabile. Un vero peccato per lo sloveno, che aveva allungato e tentato la fuga con gli altri compagni, in discesa però ha perso il controllo della bicicletta ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo prima il capo (ma per fortuna indossava il casco) e poi la schiena.

MOHORIC, CADUTA CHOC: BICICLETTA SPEZZATA IN DUE

Ora si attendono ulteriori notizie sulle condizioni di salute di Matej Mohoric, ma dovrebbe stare bene. Di sicuro è stato grande lo spavento per quanto accaduto poco dopo l’inizio della discesa successiva al GPM del Passo Godi, quindi una quarantina di chilometri dopo la partenza da Castel di Sangro. Il 26enne sloveno non ha mai perso coscienza, infatti si è subito rialzato. L’ex campione del mondo juniores e under-23 si è poi seduto a terra, come si evince dalle immagini scioccanti che stanno già circolando sui social, ed è apparso abbastanza frastornato. Sul posto ha atteso l’arrivo dei sanitari, che sono arrivati poco dopo per caricarlo in ambulanza. La corsa per Matej Mohoric è finita, dunque, in malo modo. Di sicuro è sfortunata la Bahrain Victorius che ha perso un altro corridore dopo essere stata costretta a salutare Mike Landa, caduto e ritirato durante la quinta tappa.

#Giro104 Fortísima y fea caída de Mohoric pic.twitter.com/RFI63GNt25 — Nicolás Van Looy (@Vanlooyalfas) May 16, 2021

