MATERNITY BLUES/ Un film toccante e asciutto

Un film duro e commovente, che affronta un tema scomodo e pressochè mai trattato nel cinema italiano. Tratto dall’opera letteraria “From Medea” di Grazia Verasani, Maternity Blues del regista carrarese Fabrizio Cattani si contraddistingue per il coraggio e merita una visione. Ora la pellicola è disponibile in Dvd con Mustang e Faso Film.

SINOSSI – Clara, Eloisa, Rina e Vincenza sono detenute in un ospedale psichiatrico per scontare la stessa condanna. Tutte e quattro, infatti, hanno ucciso i loro figli appena nati, e ognuna combatte quotidianamente con la sua motivazione e il suo passato. A legarle è il senso di colpa per quanto è accaduto, che le porterà a stringere amicizie e a favorire parziali confessioni, cercando un po` di conforto…

Presentato al Festival di Venezia 2011, Maternity Blues è un film toccante e asciutto che racconta un tema ostico. La depressione post partum è un disturbo dell’umore sempre più preoccupante che si può manifestare invarie entità e il regista non giudica le protagoniste ma nemmeno le giustifica o le assolve. Evitata la spettacolarizzazione, sono tanti gli spunti per lo spettatore anche grazie al giusto equilibrio tra emozioni e pudore. Uno dei grandi pregi è la capacità di sondare la psiche femminile con tatto e grande sensibilità. Nonostante l’estetica da film tv penalizzi molto il risultato finale, Maternity Blues merita una chance.

