Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti/ Lei: “Gli ho scritto io per prima”

Beatrice Marchetti, durante la sua avventura su Playa Imboscada all’Isola dei Famosi 2021, pensa spesso al suo fidanzato Mathieu Magni. “Mi manca soprattutto di sera. La sera è lunga e mi piacerebbe essere coccolata…” ha ammesso, presa dalla nostalgia, qualche giorno fa la bella Beatrice. Durante una chiacchierata in confessionale, la Marchetti ha poi raccontato qualcosa in più di questa storia d’amore che sta vivendo, svelando come si sono conosciuti lei e il suo Mathieu. “Ci siamo conosciuti in un modo assurdo perché sono stata io a scrivergli per la prima volta. – ha ammesso la modella – Mi ha attratto molto perché assomiglia un po’ a Javier Bardem che è la mia vera icona sexy.”

Franca, mamma di Matteo Diamante/ "Sei un ragazzo meraviglioso, orgogliosa di te"

Beatrice Marchetti parla del suo fidanzato: “Mi mancano le sue sgommate in auto…”

Beatrice Marchetti ha così raccontato cosa più le piace del suo fidanzato: “Le cose che mi mancano più di lui sono i suoi baci, le sue sgommate con la macchina, il suo essere forte e dinamico, il suo non arrendersi mai.” Proprio in merito a questa caratteristica, ha concluso: “Questa cosa me l’ha trasmessa e anche qui sull’Isola mi sta aiutando a non fermarmi al primo ostacolo. Spero che ne suo essere così riservato non si arrabbi e di avergli strappato un sorriso con questo bikini sexy e di non averlo fatto ingelosire troppo.”

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato e diretta: l'amicizia tra Awed e MatteoBEATRICE MARCHETTI NUDA SOTTO IL BIKINI FOGLIA?/ Dettaglio hot all'Isola dei Famosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA