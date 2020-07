Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020?/ Al suo fianco Claudia Galanti e…

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020? Questo si che potrebbe essere un colpaccio per Alfonso Signorini che proprio in queste settimane, prima delle vacanze di Ferragosto, sta cercando di mettere insieme quello che potrebbe essere il cast della nuova edizione del suo reality vip, la seconda completamente firmata da lui sia dietro le quinte che come conduttore. In queste ultime ore a parlare dell’edizione al via a settembre, salvo cambiamenti, è Alberto Dandolo, che dalle sue Pillole di Gossip sul settimanale Oggi parla di Matilde Brandi come di una sicura concorrente del reality al grido di: “A Cologno Monzese gira voce che sia arrivato il suo momento di tornare in tv”. La bella showgirl ha messo da parte la tv a favore della sua vita privata e della famiglia ma per lei potrebbe essere arrivato il momento della riscossa e della rivalsa.

MATILDE BRANDI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 CON ANNALISA CHIRICO E CLAUDIA GALANTI?

Naturalmente non vi è ancora una conferma ufficiale, ma poi lo stesso giornalista torna a tirare fuori il nome del Grande Fratello Vip 2020 parlando di Claudia Galanti, ieri al centro delle cronache per via della diffusione della notizia della morte del padre. Anche per lei ci sarebbe un altro reality all’orizzonte anche se non si capisce bene se si tratti di un’Isola dei Famosi bis o proprio del reality affidato ad Alfonso Signorini. Gli ultimi rumors, infine, parlando di un’altra bellissima alla corte del direttore e conduttore, ovvero Annalisa Chirico. Secondo quanto rivela Blogo sembra proprio che la giornalista del Foglio sia ad un passo dal programma tant’è che si legge: “Ha già fatto il provino e dovrebbe entrare in casa insieme alla influencer Chiara Nasti“. Insieme a loro, nei giorni scorsi, erano venuti fuori i nomi di Justin Mattera, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck e anche quello di Rocco Siffredi e figlio o quello di Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Quali di questi troveranno conferma negli annunci ufficiali?



© RIPRODUZIONE RISERVATA