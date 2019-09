Matilde Brandi al Grande Fratello Vip?/ “Sono stata contattata, ma per ora non…”

Matilde Brandi, che in estate si rilassa assieme alla sua famiglia nella casa al mare al Circeo, sta per terminare la sua lunga estate. “Di solito ci trasferiamo qui subito dopo la chiusura della scuola, dice la ballerina a Nuovo. “Ma quest’anno abbiamo ritardato la partenza da Roma per via degli esami di terza media delle gemelle”. L’autunno potrebbe riversare molte novità. “L’avvicendamento è necessario in Tv”, confida la showgirl. Matilde inoltre confessa di essere stata contattata per il Grande Fratello Vip: “Non nego di essere stata contattata, ma per ora non c’è alcuna conferma. In autunno debutterò in teatro con una commedia molto divertente, Ricette d’amare, assieme a Patrizia Pellegrino”. Nella vita privata, invece, ci saranno novità con Marco Costantini? “Sto aspettando che lui mi proponga di sposarlo…”, racconta ancora. Poi svela di sognare un ritorno televisivo all’interno di un programma come Domenica In.

Matilde Brandi: le colleghe e il rapporto con le figlie Sofia e Aurora

Matilde Brandi successivamente, parla anche delle colleghe, dallo “stop” all’amica Adriana Volpe fino alle polemiche per il ritorno in video di Lorella Cuccarini. “Non comprendo perché ci si lamenti che la Cuccarini torni ed avere un ruolo importante, io la trovo una grande professionista, che può risultare simpatica o meno, ma non si può negare che abbia sempre lavorato bene. Si vuole fare un discorso politico e quindi trovo questa polemica inutile”. Sofia e Aurora attualmente amano passare l’estate con i genitori: “Si è creata negli anni una bella compagnia di amici. Più in là credo che saranno proprio le ragazze a chiederci di poter viaggiare con gli amici”. Di ritorno a Roma, oltre alla scuola riprenderanno anche la danza: “Studiano danza da quando erano piccole, nella mia scuola. Fanno tutte le discipline, io non le spingo a fare nulla ma dico sempre loro di portare a termine il percorso che cominciato”.

