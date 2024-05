Matilde Brandi cade in diretta all’Isola dei Famosi 2024/ Bruganelli: “Caduta anch’io, siamo vecchie!”

Matilde Brandi, gaffe all’Isola dei Famosi 2024: cade ancora in diretta

Dopo la scivolata di qualche puntata fa, Matilde Brandi cade nuovamente in diretta all’Isola dei Famosi 2024. Accade tutto poco prima della votazione che servirà ad eleggere i candidati alla seconda eliminazione della puntata, che anticipa la semifinale del 2 giugno su Canale 5. Matilde si alza di scatto e inizia a correre ma inciampa e cade rovinosamente a terra, per fortuna ad attutire la caduta c’è la sabbia, dunque la showgirl si rialza subito senza un graffio.

La scena però viene commentata ironicamente in studio da Sonia Bruganelli e Vladimir Luxuria. È la conduttrice a rivelare che Matilde non è l’unica ad essere caduta in queste ore: “Ti vorrei rassicurare che non è colpa di Sonia perché, notizia, è caduta anche lei!” annuncia Luxuria. È allora Sonia Bruganelli ad intervenire, lanciando la sua battuta a Matilde Brandi: “Matilde la verità è che siamo vecchie, dobbiamo starcene a casa!” “Ma no, tu sei giovane, sono io che sono vecchia!” replica la showgirl. “Ma cosa dire: i 50 sono i nuovi 30!” è la replica scherzosa di Elenoire Casalegno che, d’altronde, proprio ieri ha compiuto 48 anni.











