Isola dei Famosi 2024, 12a puntata/ Diretta, eliminati e finalista: una sfida per Aras

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta dodicesima puntata 29 maggio

L’Isola dei Famosi 2024 torna in onda oggi, mercoledì 29 maggio, con una nuova puntata che regalerà emozioni, sorpresi, eliminazioni e colpi di scena in vista di una finalissima ormai alle porte. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, l’Isola dei Famosi 2024, come svela in esclusiva Davide Maggio, chiuderà i battenti mercoledì 5 giugno. Per il reality condotto da Vladimir Luxuria, la dodicesima puntata in onda questa sera sarà così fondamentale per i primi verdetti in vista della finalissima. In studio, con la conduttrice, ci sarà sempre la coppia di opinionisti composta da Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Isola dei Famosi 2024: quando vanno in onda le prossime puntate?/ E sulla data della finale...

Tanti gli argomenti che, nel corso della serata, saranno affrontati da Vladimir Luxuria a cui, tra le altre cose, spetta il compito di chiudere il televoto per decretare il primo eliminato della serata tra Artur Dainese, Karina, Linda, Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024: sorpresa per Aras e seconda eliminazione

Tra i protagonisti della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 in programma questa sera ci sarà Aras che sarà chiamato ad affrontare una sfida proibitiva che, se superata, gli regalerà un momento davvero magico. Esattamente come accaduto ad Edoardo Franco che, dopo aver accettato di tagliare i capelli ha potuto riabbracciare la fidanzata, anche Aras, in caso di vittoria al termine della sfida, riceverà un dolce messaggio da parte della fidanzata. Non mancheranno, tuttavia, i vari scontri e confronti dopo le ultime discussioni. In particolare, al centro di quella che appare come una vera resa dei conti ci sarà Artur che continua a scontrarsi con la maggior parte dei concorrenti.

Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Pronostico: Karina Sapsai e Linda Morselli a rischio

Spazio, poi, a nuove nomination, ma anche a televoti a sorpresi. Nel corso della nuova puntata, infatti, Vladimir Luxuria aprirà un secondo televoto che decreterà il secondo eliminato della serata. Infine, i naufraghi vivranno grandi emozioni con l’elezione del primo finalista.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Il gran finale dell’Isola dei Famosi 2024, dunque, si avvicina e la dodicesima puntata appare già decisiva per definire quella che sarà la lista dei concorrenti che si contenderanno la vittoria. La nuova puntata dell’Isola potrà così essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, disponibile come sito o app, è anche possibile seguire la diretta streaming del reality contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Mediuaset Infinity, è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse in tv.

Juliana Moreira punge Artur Dainese/ "Papabile vincitore dell'Isola 2024? Sì, piace e non so perché"

© RIPRODUZIONE RISERVATA