Matilde Brandi/ E’ la nuova Adriana Volpe? Lei si sforza ma.. (GF Vip 2020)

MATILDE BRANDI E’ LA NUOVA ADRIANA VOLPE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Matilde Brandi è la nuova Adriana Volpe? Il Grande Fratello Vip 2020 ha preso il via ormai qualche giorno fa ma chi sta seguendo il daytime e la diretta su Mediaset Extra non ha potuto far altro che accorgersi che la showgirl sta seguendo le orme della bella conduttrice per cercare di portare a casa lo stesso successo e, quindi, un’importante svolta nella sua vita. La biondina ci ha provato tanto prima di arrivare nella casa ma da quando è entrata sembra essersi calata nella parte della donna che vuole gestire la casa occupandosi di tutti e tutto senza mai calpestare niente e nessuno, sarà solo un’impressione o presto le cadrà la maschera e svelerà un altro volto che non conosciamo ancora? Il pubblico che segue il Grande Fratello Vip 2020 è ancora diviso sul suo modo di fare ma, intanto, i fatti rivelano che in questi giorni la mattina ha aiutato tutti a fare gli allenamenti, ha posato le cose arrivate con la spesa, ha messo tutti in riga anche per le pulizie e continua a tenere il timone della cucina.

MATILDE BRANDI HA UNA MASCHERA?

Fino a quando andrà avanti questo clima di serenità? Matilde Brandi sembra il maggiordomo della casa ma quando questa sera entreranno i nuovi vip del Grande Fratello Vip 2020 gli equilibri potrebbero subire qualche cambiamento, finalmente la Brandi cederà il timone della casa a qualcuno? I fan sono convinti che la donna che potrebbe rubarle la scena, nei panni di prima donna come accade negli spettacoli a cui sono abituate, potrebbe essere Elisabetta Gregoraci. La sua carriera sta prendendo quota mentre Matilde Brandi l’ha messa da parte per la sua famiglia e le sue bambine, le due finiranno allo scontro?



