Matilde Brandi, il dramma della morte della madre Giuseppina/ “Malattia devastante..”

Oggi è un altro giorno, Matilde Brandi si racconta in toto tra successi e dramma

Ha appassionato i telespettatori per il gioco condotto al Grande fratello vip 5 (fortunata edizione del reality dei vipponi, conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi) e in queste ore Matilde Brandi torna a raccontarsi in tv, ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La showgirl dai capelli biondi e gli occhi color cielo ha un passato segnato dalla malattia della madre, che prima di morire ha sofferto a lungo di Alzheimer (un morbo di demenza, un termine che riferisce alla perdita di facoltà talmente gravi da interferire con la vita quotidiana e altera funzioni come memoria, pensiero, linguaggio e orientamento).

Matilde Brandi, primadonna della tv made in Italy -che nel 2018 ha preso parte come imitatrice a Tale e quale show condotto da Carlo Conti e oggi si presenta al pubblico tv a Oggi è un altro giorno- ha recentemente rotto il silenzio sulla malattia della madre Giuseppina, in un’intervista post- Grande fratello vip 5 concessa ai microfoni di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A margine della sua dolorosa rivelazione sul dramma della madre, che aveva cominciato a rifiutare il cibo dopo essere risultata affetta da Alzheimer, Matilde Brandi (ospite a Oggi è un altro giorno in data 7 aprile, su Rai Uno) si è poi lasciata andare ad uno sfogo con il popolo del web su Instagram, annunciando la morte della compianta madre: “Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare”.

Matilde Brandi ospite a Oggi è un altro giorno: la rivelazione sulla madre

Nella recente intervista concessa a Verissimo, l’ospite a Oggi è un altro giorno – Matilde Brandi – non è riuscita a trattenere la commozione al racconto del dramma della mamma Giuseppina, che si è spenta dopo aver sofferto a lungo di Alzheimer. “È una malattia devastante, giorno dopo giorno perdi un pezzo del proprio caro. Mia madre era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male- faceva sapere la showgirl, incalzata dalle domande di Silvia Toffanin-. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire. Lei c’è ancora, ma come sta?».

