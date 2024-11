Chi sono le figlie di Matilde Brandi? Si chiamano Aurora e Sofia, e sebbene siano giovanissime hanno già vissuto una vita ricca di esperienze. Proprio a Verissimo, la Brandi ha parlato della fine della relazione e del rapporto tra l’ex compagno e le sue figlie gemelle: “Il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni (oggi diciottenni ndr) hanno un padre meraviglioso”. Il padre delle ragazze si chiama Marco Costantini, ma oggi Matilde Brandi si è rifatta una vita con Francesco Tafanelli dopo la separazione.

Le due figlie di Matilde Brandi sono bellissime come la mamma. Tra le due la più famosa è Aurora che non è nuova al mondo dello spettacolo avendo partecipato al reality de Il Collegio. “Ho fatto l’audizione come tutti e sono stata selezionata” – ha detto Aurora Costantini dalle pagine di Chi. La figlia d’arte ha poi aggiunto – “non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità“. Oggi, le due sono adolescenti e solo a febbraio 2024, Matilde Brandi ha organizzato una cerimonia meravigliosa per festeggiare il loro diciottesimo compleanno.

Matilde Brandi sulle figlie Aurora e Sofia: “Non sono pronta a vederle andare via”

Oggi Aurora e Sofia, le figlie di Matilde Brandi, hanno raggiunto la maggiore età e stanno prendendo le rispettive strade. Un traguardo importante che la madre ha festeggiato con una festa e con una dedica social: “Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma“. La showgirl non nasconde, come tutte le mamme, di non essere ancora pronta a vederle prendere la propria strada, anche se ha già dovuto allontanarsi da loro quando per motivi di studio sono andate a Boston, in America.

Matilde Brandi ha infatti confessato di essere una di quelle mamme che vorrebbe sempre coccolarle, e che vederle crescere è molto difficile, soprattutto a questa età in cui presto spiccheranno il volo definitivamente. In diverse interviste, la Brandi ha parlato di Aurora e Sofia, spiegando di essere con loro una mamma protettiva ma che vuol essere sempre aperta al confronto e a parlare di qualsiasi cosa con le ragazze. Intanto, la donna prosegue la sua vita con Francesco Tafanelli, un rapporto definito da lei stessa come una vera e propria rinascita che ha ricucito le ferite del passato.