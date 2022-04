Matilde Brandi/ “Il successo non mi ha cambiata. Ero innamorata di Celentano”

Matilde Brandi a tutto tondo tra carriera e vita privata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La showgirl ha ripercorso la sua carriera nel salotto di Serena Bortone e ha parlato dei grandi artisti con cui ha collaborato, a partire dall’indimenticabile Gigi Proietti: «Gigi è stato un maestro. Con questo sorriso a 400 denti, sempre solare e sempre carino. Io ero una bambina, ero Alice nel paese delle meraviglie».

MARCO COSTANTINI, EX MATILDE BRANDI/ "Dolore superato. Le mie figlie Aurora e Sofia…"

Dopo Proietti, Matilde Brandi ha ricordato la sua esperienza al fianco di Adriano Celentano: «Ho lavorato anche con Adriano Celentano, il numero uno. Potresti stare ore a guardarlo senza fare niente. E’ una forza della natura. Un uomo bellissimo e sensuale, eravamo tutte innamorate di lui. Lui vive nel suo mondo, è quasi anacronistico. Vive nella sua realtà. C’è un mondo e poi c’è Adriano Celentano».

Matilde Brandi, il dramma della morte della madre Giuseppina/ "Malattia devastante.."

MATILDE BRANDI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

«Il successo non mi ha cambiata, non è cambiato nulla nella mia vita», ha proseguito Matilde Brandi: «Quando mi ferma per strada la gente, sono io che attacco bottone (ride, ndr). Mi rimproverano spesso perché stalkerizzo le persone, sono una persona che chiacchiera molto con le persone». Matilde Brandi ha poi parlato del rapporto con i suoi genitori, che non l’hanno pressata a proseguire la carriera da showgirl: «Sono stati fieri, anche se loro non mi hanno spinta». I due genitori sono scomparsi e l’artista ha ammesso di aver vissuto il lutto dolorosamente: «Mi è spiaciuto non fare il funerale a mio papà per il Covid. Ma ho un bel ricordo, ci siamo riuniti in famiglia e abbiamo fatto una preghiera. Abbiamo scritto un biglietto, una poesia,e lo abbiamo letto. Io gli ho promesso che farò di tutto per mettere in pratica quello che mi ha insegnato, a partire dal rispetto per gli altri».

LEGGI ANCHE:

Matilde Brandi/ Svolta sexy sui social da single ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA