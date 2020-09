Matilde Brandi in crisi al GF Vip/ Video: “Cosa faccio qui?” e scoppia in lacrime!

Dopo la nuova diretta del Grande Fratello Vip di ieri, 28 settembre, Matilde Brandi ha avuto un crollo. La showgirl e ballerina, in cucina per preparare da mangiare, si è improvvisamente lasciata andare alle lacrime. Ha infatti iniziato ad essere titubante in merito al suo ruolo nella Casa, ammettendo di non riuscire a sostenere le dinamiche del gioco. “È un gioco che non mi piace. Non ce la faccio. Lo sai solo quando ci sei dentro.” ha ammesso la Brandi, sofferente anche a causa della novità del ‘cucurio’, ovvero il tugurio nel quale sono stati destinati per queste sere Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi e Myriam Catania. Matilde ha inoltre dichiarato di soffrire molto il fatto che le dinamiche del gioco vengano spesso travisate dal pubblico rispetto alla verità di quanto accade nella Casa.

Matilde Brandi in lacrime al Grande Fratello Vip: “Non ha senso”

“Ma che facciamo? – si è chiesta allora tra le lacrime Matilde Brandi – A cinquant’anni, non ha senso… ma che sto’ a fa qua!”. Stefania Orlando ha allora cercato di consolarla: “Ma che vuol dire, anche a venti anni sarebbe lo stesso”, senza riuscire però ad ottenere una qualche reazione positiva dall’amica. A sostenere Matilde, così come la Orlando, anche altri compagni. Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci hanno infatti cercato di far comprendere a Matilde che quest’anno il gioco del Grande Fratello Vip sarebbe stato ancora più crudele degli scorsi anni. Ma la Brandi riuscirà a sostenere queste dinamiche oppure questo sfogo è il preludio di un possibile addio?





