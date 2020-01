Matilde e Carlotta, figlie Michele Cucuzza/ “Sono cresciuta con genitori separati ma…”

Il debutto di Matilde Cucuzza nel mondo della moda risale ormai allo scorso marzo, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso la Bocconi di Milano. Una delle due figlie del giornalista Michele Cucuzza ha infatti debuttato nella Milano Fashion Week con i turbanti di Laura Strambi, ormai simbolo di eleganza dopo un passato come icone di schiavitù. Il merito della ragazza, come ha svelato tempo fa il padre ad AlgaNews, è anche di aver trasmesso la passione per la lingua italiana alla sorella maggiore Carlotta, nata da una relazione fra il conduttore e una giornalista francese. In passato, Matilde è intervenuta a Vieni da me al fianco del genitore, che definisce a dir poco eccezionale. “Spiritoso, dolce, attento. Io sono cresciuta con dei genitori separati, ma andare da papà è sempre stata una festa”. Michele di contro ha fatto sì che le due eredi instaurassero da subito un ottimo rapporto, tenendole unite nonostante siano nate da due donne diverse.

Matilde e Carlotta, figlie Michele Cucuzza: la vita della figlia maggiore

Carlotta Cucuzza vive ormai a Parigi da diverso tempo, città in cui sognava di trasferirsi fin da giovanissima. La figlia maggiore di Michele Cucuzza, ora concorrente del Gf Vip 4, del resto è nata da una relazione fra il giornalista ed una collega francese, anche se ha sempre nutrito un forte amore per l’Italia. A differenza della sorella Matilde, adesso biondissima e con gli stessi occhi del padre, non sappiamo molto di Carlotta, che non è apparsa nemmeno in qualche vecchio scatto con il giornalista. L’unica eccezione riguarda alcune foto pubblicate sui social da Michele, una delle ultime risalente allo scorso 12 agosto e l’altra con entrambe le eredi, durante lo scorso Natale. Sufficienti per notare come Carlotta sia molto diversa sia dalla sorella che da Matilde: occhi castano scuri, occhi marroni, un viso molto particolare e squadrato. Il mento però è proprio identico a quello del padre, così come alcune linee del naso.

