Matilde Faria, moglie Jose Mourinho/ Tami e i figli seguiranno lo Special One a Roma

Con oggi comincia ufficialmente l’avventura di Jose Mourinho alla Roma e nel giorno della presentazione della Special One, ovviamente i riflettori sono punti anche sulla famiglia del tecnico portoghese. I tifosi romani infatti sono impazienti di accogliere nella capitale la moglie Matilda Faria, detta Tami, come pure i figli Matilde Faria Mourinho Félix e José Mário Faria Mourinho Félix: anzi già si vocifera che il tecnico portoghese abbia preso domicilio presso una dimora storica nel centro di Roma, dove pure soggiornerà la sua bella famiglia. La cosa non dovrebbe stupirci: nelle sue avventure per i club di mezza Europa, lo Special One è sempre stato seguito dalla moglie, affettuosamente soprannominata Tami e dai due figli, che dunque dovrebbero a breve raggiungerlo anche nella capitale. La famiglia infatti è tutto per lo Special One, come pure tempo fa lo stesso allenatore aveva dichiarato: “Il segreto di tutto è l’amore. Se hai successo in qualsiasi lavoro, credo che sia perché sei innamorato di quel lavoro. E se hai una famiglia di successo è perché le persone si amano l’una con l’altra. L’amore è fondamentale”.

MATILDE FARIA, MOGLIE JOSE MOURINHO: L’IMPEGNO DI TAMI PER LE NAZIONI UNITE

Siamo dunque impazienti di accogliere la moglie di Jose Mourinho, Matilde Faria come i figli dello stesso allenatore lusitano, che oggi si presenterà ai tifosi della Roma: pure aspettiamoci una famiglia che ama restare lontana dai riflettori. Nonostante il gran gossip che aveva seguito la famiglia Mourinho, quando il tecnico si trovava in Inghilterra, la moglie e i figli non sono personaggi che amano finire sulle cronache dei giornali scandalistici: questo pure essendo personaggi pubblici di un certo spessore. Ricordiamo infatti che Matilde Faria è stata proclamata ambasciatrice “di buona volontà” del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, mentre la figlia Matilde Faria Mourinho Félix ha recentemente lanciato il suo marchio di gioielli sostenibili, che sta riscuotendo parecchio successo. Il figlio minore José Mário Faria Mourinho Félix invece pare abbia intenzione di seguire le orme del padre e un giorno di diventare allenatore: nel frattempo si contano per lui alcune esperienze tra le giovanili dell’Inter (mentre papa Jose era a Milano) e del Fulham come anche del Canillas, club satellite del Real Madrid.

