Matilde Gioli e Alessandro Preziosi/ Lei fidanzata con Alessandro Marcucci, lui con…

Matilde Gioli e Alessandro Preziosi sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Rai 1. I due attori si metteranno in gioco questa sera, cercando di individuare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. I due celebri attori sono i protagonisti della nuova commedia per famiglie di Fausto Brizzi Bla Bla Baby. Fianco a fianco sul set, nella vita reale non sono però una coppia.

Matilde è fidanzata sì con un Alessandro ma che di cognome fa Marcucci. Nella vita fa l’istruttore di equitazione e proprio la passione per i cavalli li hanno fatti incontrare: “È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà.” ha rivelato l’attrice in un’intervista di qualche tempo fa, confermando che le cose con lui vanno nel migliore dei modi.

Alessandro Preziosi, nuova fidanzata dopo la relazione con Vittoria Puccini

Se Matilde Gioli è felicemente fidanzata, Alessandro Preziosi ha una lunga storia di amori alle spalle. C’è quello che ha fatto sognare l’Italia intera ai tempi di Elisa di Rivombrosa con Vittoria Puccini. I due si sono incontrati sul set e l’amore visto sulle scene è poi diventato reale. La loro storia d’amore ha portato alla nascita di una bambina, Elena, poi però è finita. Alessandro ha anche un altro figlio, Andrea Eduardo, nato nel 1995 nato dalla relazione con Rossella Zito (precedente a quella con Vittoria Puccini). Oggi Preziosi, stando agli ultimi gossip, sarebbe fidanzato con Costanza, una misteriosa donna bionda e bellissima di cui, però, non sappiamo di più.

