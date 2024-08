Matilde Gioli ha un nuovo fidanzato? Esce allo scoperto con Luca Marziani: chi è?

Novità in vista per l’attrice Matilde Gioli, celebre soprattutto per impersonare da tre stagioni la dottoressa Giulia Giordano in Doc-Nelle tue mani. Nella fiction di Rai1 la 34enne fa battere il cuore al protagonista, il dottor Andrea Fanti che ha il volto di Luca Argentero, nella vita privata, invece, sembra proprio che è riuscita a far breccia nel cuore di un altro Luca, Marziani, sua presunta nuova fiamma. Matilde Gioli ha un nuovo fidanzato? A lanciare lo scoop è il magazine Oggi che l’ha immortalata in atteggiamenti inequivocabili su uno yacht sull’isola di Ponza.

Luca Marziani è il nuovo fidanzato di Matilde Gioli dopo la fine della lunga relazione con Alessandro Marcucci? E’ troppo presto per dirlo ma gli scatti di Oggi lasciano poco spazio ai dubbi. Nel foto postate sul magazine si vedono in due su uno yatch in compagnia di una coppia di amici. I due si lasciando andare a tuffi e relax ed appaiono molto felici e affiatati e tra un tuffo e una risata e si lasciano andare anche a sguardi complici e gesti intimi che tradiscono più di un’amicizia.

Sempre il magazine, infine, fornisce dei dettagli su chi è Luca Marziani, presunto nuovo fidanzato di Matilde Gioli. Nato il 19 ottobre del 1979 ha 44 anni ed è un campione ippico, è salito per la prima volta in sella a soli 5 anni. Su di lui chi lo conosce da tempo rivela: “È un vero campione di equitazione, un uomo simpaticissimo, di compagnia. Con lui la risata è assicurata”. Aviere della Marina ha appena vinto l’oro a Budapest nella Semifinale della Coppa delle Nazioni. È lui l’uomo che ha conquistato Matilde Gioli? L’attrice dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Marcucci, anche lui amante di cavalli, sembra essere uscita allo scoperto e sui due è già esploso il gossip.