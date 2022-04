Matilde Gioli e il tradimento: “Nella vita capita” / “Succede perché…”

L’attrice Matilde Gioli non si nasconde né si tira indietro quando si parla di amore e sentimenti. Non finge nemmeno di rappresentare la perfezione o di essere amabile come i personaggi che interpreta. In una bella intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice ha parlato del suo passato sentimentale e di alcuni errori significativi commessi durante il percorso.

Lo ha fatto con una sincerità disarmante, specialmente nel momento in cui ha toccato il tema del tradimento. “L’idea di essere tradita mi fa paura“, ha ammesso l’attrice. “Il pensiero che Alessandro possa guardare altrove, preferire un’altra a me. So che il mio uomo mi ama, ma so anche che capita, di tradire. E lo so perché l’ho fatto, anni fa”, le parole di Matilde Gioli.

Matilde Gioli e il tradimento ai danni del suo ex fidanzato: “Persi la testa per un altro”

“Stavo con un ragazzo da un po’, apparentemente andava tutto bene. Poi, in un maneggio, ho incontrato un uomo che mi ha fatto scoprire un’emozione mai provata prima”, ha spiegato ad Oggi l’attrice di Doc – Nelle tue Mani. “Persi la testa per lui, per i cavalli, per tutto. E quando il mio fidanzato se ne accorse, nei suoi occhi vidi riflessa una Matilde che non mi piaceva. Dopo quella storia sono rimasta sola a lungo, avevo bisogno di trovare delle risposte dentro di me“, ha continuato Matilde Gioli, in un ritratto molto onesto di se stessa e consapevole delle sue debolezze. Adesso nella sua vita c’è il compagno Alessandro Marcucci, che lei stessa ha definito il grande amore. “E’ la mia guida. Con lui farei un figlio subito, anche domani“, ha concluso.

