Matilde Gioli, il ricordo struggente del papà morto 9 anni fa/ “Mi manchi da morire”

Matilde Gioli ricorda il padre scomparso

Nel giorno del nono anniversario della morte del padre, Matilde Gioli, sul proprio profilo Instagram, pubblica una foto della sua infanzia condividendo con i propri followers il ricordo del genitore, ma anche il dolore sempre vivo per la sua prematura scomparsa. Nella foto, una Matilde bambina, con tanti sogni da realizzare, si fa guidare dal padre che, amorevolmente, la tiene per mano. Uno scatto tenero e al tempo stesso struggente quello condiviso dall’attrice che, nella didascalia, tira fuori tutta la propria sofferenza per aver perso il padre così presto.

Matilde Gioli/ "Non sono pronta, ma prontissima", cicogna in arrivo per l'attrice?

“Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano“, ha scritto la Gioli ricevendo tanti cuori di affetto e solidarietà dai suoi followers. A confortarla è stata anche Cristina Marino che ha perso il padre pochi mesi fa.

Matilde Gioli ricorda il padre

Il ricordo del padre accompagna ogni giorno Matilde Gioli che ha parlato di lui anche in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo parlando del periodo della malattia del papà. “Mio papà sapeva di morire, e diceva sempre a mia mamma: Francesca, sarà brutto ma tu avrai i ragazzi, conta su di loro. Ho tantissimi ricordi di lui, ho avuto la fortuna di viverlo fino ai 22 anni, mentre i mie fratelli minori solo fino ai 12 anni”, aveva raccontato a Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Verissimo a gennaio 2021.

Matilde Gioli e Alessandro Preziosi/ Lei fidanzata con Alessandro Marcucci, lui con…

Oggi, in occasione dell’anniversario della morte, il ricordo di quel padre che lei e i fratelli portano sempre nel cuore condividendo con lui ogni gioia.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Preziosi e Matilde Gioli/ “Lavorare con i bambini? Dovrebbero farlo tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA