Matilde Gioli in ospedale con la mamma/ Cos’ha avuto? La dedica: “Quanto sei forte”

E’ un sabato diverso e particolare quello che sta trascorrendo Matilde Gioli. La bellissima attrice, infatti, si trova in ospedale per stare accanto alla madre. Ad annunciarlo è stata lei stessa pubblicando una foto scattata in ospedale in cui si gode la sua meravigliosa mamma, forte e coraggiosa nonostate il momento. “Quanto sei forte mamma”, scrive Matidle Gioli che, della mamma, porta il cognome. Il vero nome dell’attrice è Matilde Lojacono. All’inizio della sua carriera, però, su suggerimento di Virzì, decise di avere un nome d’arte: “È stato Virzì a suggerirmelo, per proteggermi in un mondo che non conoscevo. Disse: ‘Creati un avatar, Gioli è l’attrice, Lojacono sei tu’. Un consiglio molto affettuoso, mi è servito”, ha raccontato l’attrice alla Gazzetta dello Sport. Dalla mamma, la Gioli ha preso non solo il cognome, ma anche la straordinaria bellezza. I fans, infatti, oltre ad augurare alla signora Gioli una pronta guarigione, non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con la figlia.

MATILDE GIOLI, LA MAMMA IN OSPEDALE: L’ATTRICE LA INCORAGGIA SUI SOCIAL

Cosa ha avuto la mamma di Matilde Gioli? L’attrice non rivela il motivo del ricovero in ospedale limitandosi ad incoraggiare la madre attraverso una foto semplice, ma toccante che ha coquistato il cuore di tutti i suoi fans. In questi anni, la Gioli ha potuto contare solo sull’appoggio della mamma avendo perso il papà quando aveva 23 anni. Un dolore grande per l’attrice che non nasconde la sofferenza ogni volta che ne parla. “Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato. Io non avevo ancora 23 anni. I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura. Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”, raccontava tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. Legatissima alla famiglia, Matilde ha scelto di stare accanto alla sua mamma in un momento particolare.

Mamma quanto sei forte. #Mamy&Me





