Matrimonio a Prima Vista 2024, anticipazioni puntata di mercoledì 30 ottobre

Siamo alla penultima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024, programma di Real Time che quest’anno ha riscosso un grande successo seguendo il famoso format internazionale secondo cui ogni coppia si sposa al buio. In attesa della finale, in cui i neo sposi decideranno se restare insieme o separarsi, andiamo a scoprire cosa succederà nella puntata di stasera di Matrimonio a Prima Vista 2024, in onda a partire dalle 21.20 ogni mercoledì. La coppia più in crisi è quella composta da Chiara e Pietro, che ormai da un po’ di tempo sono in crisi profonda.

Partiamo proprio da loro, che da due puntate mostrano importanti segni di cedimento e le loro incomprensioni sembrano renderli una coppia ormai irrecuperabile. Chiara, però, non vuole arrendersi e propone a Pietro di fare una gita fuori porta a Sestri Levante dove rilassarsi e trovare un po’ sè stessi in una località che per la moglie è come una vera e propria casa. Pietro è d’accordo, ma una volta arrivato in spiaggia avrà da fare una confidenza intima alla donna, che potrebbe sconvolgere i loro piani per il futuro.

Matrimonio a Prima Vista 2024, la crisi tra Pietro e Chiara

A Matrimonio a Prima Vista 2024 le coppie sono ormai avviate, ma Pietro e Chiara sono gli unici che stanno già affrontando una crisi. Sono davvero incompatibili o è solo bisogno di tempo per conoscersi meglio? Una volta raggiunta la spiaggia di Sestri Levante, Pietro spiega alla moglie di sentirsi triste per la mancanza del suo talento, esprimendo il desiderio di lasciare Milano e tornare a vivere al sud. Fortunatamente Chiara prende bene questa ipotesi, anche se non è disposta a lasciare il lavoro per via del trasferimento.

Tra i due sembra però esserci poca speranza. Come abbiamo già detto nelle precedenti anticipazioni di Matrimonio a Prima Vista 2024, Chiara e Pietro hanno problemi nell’intimità, e la donna confida di sentirsi ancora bloccata sotto l’aspetto fisico. D’altro canto, lui parla con gli autori, dicendo che forse si sarebbe immaginato una donna diversa durante questo percorso nel programma. Come finirà tra loro due? Decideranno di lasciarsi durante l’ultima puntata di mercoledì prossimo?

Matrimonio a Prima Vista 2024, Asia perplessa su Anthony, mentre Erik e Valentina…

Come se la stanno cavando Anthony e Asia di Matrimonio a Prima Vista 2024? Tra i due sembra procedere tutto per il meglio, soprattutto da parte di lui che ha confessato di essersi innamorato della moglie. Dopotutto la loro coppia ha un sacco di privilegi: vivono vicini in provincia di Bergamo e hanno gli stessi interessi, eppure Asia non è convinta. La donna crede che dopo una convivenza di solo un mese non possa definirsi già “innamorato”, e non solo!

Asia confida anche agli autori di aver paura che lui la stia idealizzando, vedendola come troppo perfetta rispetto alla realtà. Intanto i due si godono una bellissima giornata nella località di Bergamo Alta, tra panorami mozzafiato, un gelato e un giro sulla funivia. Anche per loro il viaggio a Matrimonio a Prima Vista 2024 sta per finire e sono aperte le scommesse sul futuro della loro relazione: decideranno di restare sposati o divorzieranno? Stessa cosa per Valentina ed Erik, che hanno solo un limite da superate: quello della distanza! Uno dei due dovrà sacrificarsi, ma chi?