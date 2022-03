Matrimonio a prima vista Italia 2022, spoiler coppie: chi è rimasto insieme chi si è lasciato?/ La verità…

Quali sono le coppie della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia che sono rimaste insieme? Tutti coloro che stanno seguendo il programma su Real Time e sono curiosi di scoprirlo in anticipo, potranno scoprirlo leggendo questo articolo. A coloro che, invece, non vogliono rovinarsi la sorpresa, consigliamo di non proseguire la lettura per evitare spoiler. Oggi 9 marzo, su Discovery, è stata infatti pubblicata la puntata finale di Matrimonio a prima vista Italia 2022, svelando quali tra Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia sono rimasti insieme alla fine del consueto percorso.

Partiamo subito con Antonio e Giorgia, il cui percorso all’inizio non è stato semplicissimo. Lei, d’altronde, ha manifestato molti dubbi all’inizio ma è infine riuscita a lasciarsi andare, soprattutto dal punto di vista fisico. Di fronte alla fatidica domanda, sia Antonio che Giorgia hanno dunque confermato di voler rimanere insieme.

Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia sono rimaste insieme a Matrimonio a prima vista?

Quanto accaduto tra Antonio e Giorgia a Matrimonio a Prima Vista Italia non si discosta da quanto successo alla coppia composta da Mattia e Cristina. I due, non senza fatica, sono riusciti a costruire un bel rapporto e hanno alla fine deciso di continuare a coltivarlo. Mattia e Cristina, dunque, restano sposati. Concludiamo le anticipazioni sulle coppie di questa edizione con quella composta da Gianluca e Giorgia. Il loro è forse stato il più complesso dei rapporto, fatto spesso di scontri. Alla fine però anche loro hanno deciso di tenere ben stretta al dito quella fede che hanno indossato mesi fa. Dunque tre lieto fine ma bisognerà attender per scoprire cos’è poi accaduto alle coppie qualche mese dopo.

