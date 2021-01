Matrimonio a prima vista, le coppie del passato/ Scopriamo chi è ancora insieme

Che fine hanno fatto le coppie del passato di Matrimonio a prima vista? Da oggi su Discovery+ avremo la possibilità di seguire la sesta edizione del programma, proprio per questo è interessante andare a leggere il percorso della trasmissione. Partiamo dall’ultima stagione con Giorgia e Luca che sembravano essere la coppia con maggior possibilità di andare avanti e che invece hanno deciso di lasciarsi improvvisamente. Incredibile epilogo per le altre due coppie con Andrea e Sitara che si sono frequentati per un breve periodo dopo la fine delle storie rispettivamente con Nicole e Gianluca. Oggi però Gianluca è felice e vive a Copenaghen con la sua ragazza, mentre Nicole si è fidanzata con Marco Rompietti tra i protagonisti della quarta edizione.

Matrimonio a prima vista, le coppie delle passate edizioni

Andiamo a scavare nel passato di Matrimonio a Prima vista per vedere come stanno le altre coppie oggi. Per quanto riguarda la quarta stagione le tre coppie protagoniste si sono lasciate. Fulvio e Federica si sono persi di vista, mentre Marco e Ambra sono rimasti quantomeno amici con lui che si è fidanzato appunto con Nicole. Cecilia e Luca invece hanno avuto una pesante rottura, un peccato perché sembravano essere destinati a un bel futuro insieme. La ragazza oggi è fidanzata con un altro uomo ed è felice. Stesso discorso vale per la terza e la seconda stagione con un’unica eccezione che arriva da Francesca e Stefano che al momento pare siano ancora felici insieme.



