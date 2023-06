MATRIMONIO ALENA SEREDOVA E ALESSANDRO NASI/ Il sì a Noto con la stessa wedding planner dei Ferragnez

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi: tutto nelle mani di Alessandra Grillo

E’ tutto pronto per il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi che, oggi, 17 giugno, diventano marito e moglie. Per il grande giorno, la coppia ha scelto uno dei luoghi più belli non solo della Sicilia, ma del mondo ovvero Noto, la stessa località che, nel 2018, è stata scelta per il proprio matrimonio anche da Chiara Ferragni e Fedez. Alena Seredova e Alessandro Nasi non hanno scelto solo la stessa location del matrimonio dei Ferragnez, ma anche la stessa wedding planner.

Ad occuparsi di tutto, dalla cerimonia al ricevimento, infatti, è stata Alessandra Grillo, famosissima wedding planner che ha curato i matrimoni di tantissimi vip tra cui proprio quello dei Ferragnez. Legata alla Grillo da una lunga amicizia, la Seredova ha scelto di affidare ad un’amica, ma anche ad una delle più grandi professioniste del settore, il suo matrimonio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alena Seredova e Alessandro Nasi: il matrimonio a Noto

Alena Seredova e Alessandro Nasi, la coppia è pronta al si! Tutto pronto per il matrimonio tra la bellissima modella e conduttrice e l’imprenditore che sarà celebrato sabato 17 giugno 2023 nella splendida cittadina di Noto in Sicilia. Una location speciale che la coppia ha scelto con un motivo preciso come ha svelato proprio la ex signora Buffon dalle pagine del settimanale Oggi: “Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri”. La coppia è felicemente innamorata dal 2015 e circa un anno fa è arrivata la richiesta di matrimonio nell’incantevole isola di Mykonos. Proprio la Seredova lo aveva svelato ai suoi fan su Instagram scrivendo: “I said yes” ossia “Ho detto sì”.

La notizia ha scatenato immediatamente il mondo del gossip, ma a sfatare ogni dubbio e curiosità è stata proprio la ex modella lo scorso agosto 2022 scrivendo: “Non si è fatto ancora nessun passo da nessuna parte. L’unico è essere sicuri che ci vogliamo sposare”, aveva detto. E rispetto alla scelta della location delle nozze aveva svelato: “Dipenderà molto dalla nostra amica Alessandra Grillo che ci aiuterà a scegliere un posto magico”.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi

La notizia delle nozze tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è oramai ufficiale. Il 17 giugno 2023 la coppia pronuncerà il lieto si nella splendida Noto, in Sicilia. A distanza di pochi giorni sale l’emozione come ha raccontato proprio la modella su Instagram : “Mi sale l’ansia. Mi immaginavo diversamente questi ultimi giorni prima del matrimonio. Pensavo di rilassarmi a casa con i ragazzi e con il mio futuro marito, con Ale. E invece sono qui a Napoli e mi sta salendo l’ansia, ovviamente. Tutti sono su a Torino, David lunedì ha l’esame di terza media. Tutto preciso, preciso”.

Del resto l’idea del matrimonio era nell’aria da tempo. Proprio la Seredova in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo aveva confessato: “Un matrimonio con lui? Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”.











