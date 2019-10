MATRIMONIO ANDREA MAINARDI ANNA TRIPOLI/ “Ho baciato mia moglie prima del sì”

Ancora emozionato e con un sorriso a 360 gradi, Andrea Mainardi ha raccontato il giorno del suo matrimonio con Anna Tripoli a Pomeriggio 5. “E’ stato tutto straordinario. Ho fatto una figuraccia perché l’ho baciata prima del sì. Poi il sindaco mi ha guardato e mi ha detto: ‘ora puoi baciare la sposa’. Faccio ancora un po’ fatica a chiamarla mia moglie”, ha dichiarato lo chef dopo aver rivissuto il suo grande giorno attraverso un meraviglioso filmato realizzato dalla redazione di Barbara D’Urso. “Lei è di una bellezza…”, commenta la conduttrice di Pomeriggio 5. “E’ meravigliosa”, aggiunge Mainardi che ammette di non riuscire a non emozionarsi quando deve parlare di sua figlia e sua moglie. L’emozione dello chef suscita l’ironia di Maurizio Sorge che ironizza sui capelli dello chef (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANDREA MAINARDI PRESENTA LA MOGLIE ANNA A POMERIGGIO 5

Andrea Mainardi, ancora emozionato per il matrimonio celebrato lo scorso 12 ottobre, presenta ufficialmente sua moglie, Anna Tripoli, a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, lo chef che ha coronato il suo sogno d’amore con la sua “Tripolina” in una splendida location della Toscana davanti a prenti e amici, racconta tutte le emozioni provate nel giorno che aspettava da tempo. Profondamente innamorato della sua Anna che lo ha lasciato letteralmente senza fiato indossando uno splendido abito bianco, Andrea Mainardi è pronto a condividere con il pubblico di canale 5 che ha conosciuto la bellissima storia d’amore dello chef durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratelloo Vip, tutte le sue emozioni. Sui social, nel frattempo, Mainardi sta continuando a condividere foto e video del giorno delle nozze ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della sua favola.

MATRIMONIO ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI: “UN SOGNO”

Andrea Mainardi è riuscito a rendere magico il giorno del matrimonio regalando alla sua Anna il sogno d’amore che tutte le donne desiderano. Felice e innamorata, pochi giorni dopo aver pronunciato il fatidico sì, anche Anna ha espresso tutta la sua gioia su Instagram. “Un sogno non renderebbe giustizia a com’è stata la realtà….un’emozione indescrivibile che rimarrà impressa nel mio cuore per sempre. E questo è solo l’inizio“, scrive Anna su Instagram. “Che felicità immensa. Ti amo moglie mia”, è la risposta di Andrea. Per Mainardi e Anna è, dunque, cominciato un nuovo capitolo della loro vita. I novelli sposi si trovano ancora in Italia: partiranno per il viaggio di nozze? A svelarlo sarà proprio Andrea nel salotto di Pomeriggio 5 e chissà che non annunci anche la voglia di allargare la famiglia regalando alla sua bambina, nata da una precedente relazione, un fratellino o una sorellina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA