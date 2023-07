Matrimonio Attilio Romita e Mimma Fusco: location e invitati/ “Data da definire, il testimone sarà Signorini”

Attilio Romita verso il matrimonio con Mimma Fusco: chi ci sarà al suo fianco

Durante il Grande Fratello Vip 7 Attilio Romita ha maturato una convinzione ben precisa, e che ha tutta l’intenzione di concretizzare a breve. Il giornalista, ex mezzobusto del Tg1, si è detto pronto a convolare a nozze con la compagna Mimma Fusco, per coronare la propria storia d’amore con il passo più importante. E al suo fianco, prima e durante la cerimonia nuziale, ci saranno alcuni ex concorrenti del reality, con i quali ha costruito un buon rapporto nella Casa.

In un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha anche espresso malumore per le recenti posizioni prese da Mediaset, il giornalista ha rivelato chi sarà invitato al matrimonio e in quali ruoli. A cominciare da Daniele Dal Moro, che sarà suo testimone di nozze, come confermato dallo stesso ex tronista in una diretta su Twitch qualche settimana fa: “Sicuramente lo sarà. E spero che con lui venga anche Oriana“. Non mancherà anche Antonino Spinalbese, con cui ha costruito una bella amicizia. “Addirittura vuole organizzare l’addio al celibato. Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma“, afferma.

I preparativi per il matrimonio non sono ancora avviati perché manca ancora un passo importante: la proposta. Proposta che avverrà in un momento ben preciso, come raccontato da Attilio Romita: “Da una chiacchierata con Mimma è emerso che avevo sottovalutato un dettaglio: non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto. Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare“.

E proprio il conduttore del Grande Fratello Vip avrà un ruolo chiave durante la cerimonia: “Sarà il testimone di nozze di Mimma. Con lui si è costruito un legame: ho partecipato anche alla sua festa di compleanno. E ora abbiamo una cena in programma noi tre. Signorini con la mia compagna ha avuto un rapporto intenso durante i 5 mesi che ho trascorso nella casa del Grande Fratello. La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una sorpresa. Ma lei non ha mai accettato“.











