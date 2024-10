Matrimonio Buffon Ilaria D’Amico, retroscena e curiosità dalle nozze

Nei giorni scorsi si è celebrato il tanto atteso matrimonio Buffon Ilaria D’Amico, con l’ex portiere di Juventus e Nazionale e l’ex giornalista di Sky che sono convolati a nozze, suggellando così il loro amore che andava avanti da diversi anni, dopo la storia separazione tra Gigi e l’ex moglie Alena Seredova.

Il settimanale Chi ha ricostruito nel dettaglio il matrimonio Buffon Ilaria D’Amico, con l’ex portiere che si è lasciato andare ad una dedica speciale, nonché una frecciatina all’ex moglie Alena Seredova: “Grazie a te ho conosciuto il vero amore, non pensavo esistesse” le parole di Buffon davanti ai tantissimi invitati alla cerimonia, da gli ex compagni di Juventus e Italia Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, oltre alle voci di Sky Fabio Caressa e Beppe Bergomi, in quella che sarà ricordata come la giornata più speciale della vita di Gigi Buffon.

Matrimonio Buffon Ilaria D’Amico, i dettagli della cerimonia: cosa è accaduto

Sono giorni di festa per l’ex numero uno di Juventus e Nazionale, il matrimonio Buffon Ilaria D’Amico si è tenuto in quel di Lucca davanti a tanti invitati e amici, celebrando con un brunch presso lo stabilimento La romanina, a Marina Di Massa, dove i tanti presenti hanno inneggiato alla coppia che ha finalmente deciso di rendere ufficiale la loro storia d’amore.

Nei giorni scorsi, prima del matrimonio Buffon Ilaria D’Amico, l’ex portiere era finito nel mirino di Alda D’Eusanio, che si è espressa così tornando sui tradimenti ai danni di Alena Seredova: “Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che, mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve far dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato” le parole a La volta buona che hanno rievocato la storia tra l’ex portiere e la modella ceca, che nel frattempo si è rifatta una vita.

