Alena Seredova e separazione da Gigi Buffon: “Scambio di messaggi hot è tradimento”/ “Cicatrice rimane”

Alena Seredova torna a parlare del tradimento di Gigi Buffon: “Non ti fidi più”

Sono passati anni da quando Gigi Buffon ha tradito Alena Seredova ma per quest’ultima la ferita è ancora aperta. Intervistata da Le Iene l’ex modella di origine ceca è stata protagonista di un servizio de Le Iene andato in onda nella scorsa puntata in cui si è sbilanciata sulla sua vita privata e sentimentale confessando come si è sentita dopo il tradimento dell’allora marito: “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo. Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro.”

David Lee Buffon, figlio di Alena Seredova: “Fermo da 6 mesi per un’operazione”/ La mamma: “E’ stata dura…”

E tra frecciatine e stoccate, Alena Seredova ha rivelato che per lei in una relazione è fondamentale la fiducia e per venire meno non è necessario un tradimento fisico, l’atto in se ma bastano anche dei messaggi compromettenti. Durante la chiacchierata con Le Iene, infatti, ha aggiunto: “Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l’atto. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentirti dire che piaci ancora a qualcuno”.

Chi è David Lee Buffon, figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon/ L’esordio in tv oggi a Verissimo

Alena Seredova e Gigi Buffon: storia d’amore finita per il tradimento del portiere, come sono i rapporti

Alena Seredova e Gigi Buffon si sono conosciuti negli anni 2000 e sposati nel 2011. Il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due figli Louis Thomas e David Lee che oggi hanno rispettivamente rispettivamente di 16 e 14 anni. Nel 2014 però ha scoperto che Gianluigi Buffon l’ha tradita con la giornalista Ilaria D’Amico. Alena aveva raccontato di aver scoperto dalla radio il tradimento che avrebbe posto fine al suo matrimonio con l’ex portiere campione del mondo.

Chi è Alessandro Nasi, marito Alena Seredova/ L’attrice: “Sono contenta di averlo trovato…”

Le strade dei due si sono divise in modo burrascoso. L’ex portiere della Juve si è legato ad Ilaria D’Amico e nel 2016 è diventata papà del terzo figlio, Leopoldo Mattia. Anche Alena Seredova ha iniziato una nuova relazione, Alessandro Nasi da cui nel 2020 ha avuto la figlia Vivienne. Come sono i rapporti oggi tra Alena Seredova e Gigi Buffon? L’ex modella in una recente intervista ha confessato: “Oggi come oggi posso solo dirgli grazie. Lui mi ha lasciata da qualche parte, ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene e mi rende felice”. Anche se la ferita del tradimento è rimasta ancora aperta dopo anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA