Matrimonio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino/ Oggi il sì: location e ospiti

Matrimonio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: oggi il sì a Nettuno

Sabato 28 maggio, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano. La coppia, diventata popolare dopo la partecipazione a Temptation Island, pronuncerà il fatidico sì nella chiesa di Nettuno con una cerimonia religiosa che sarà officiata dal sacerdote che ha visto crescere entrambi. La grande festa con tanti parenti e amici, poi, si svolgerà nel Castello di Bracciano dove si sono sposate tante coppie vip. Top secret l’abito della sposa che ha scelto di avere al proprio fianco le amiche storiche, ma anche quelle conosciute recentemente durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip come Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Immancabile, poi, la presenza di Giacomo Urtis, amico della sposa, che ieri, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto con Carlotta.

Dopo il sì e la grande festa, la coppia si concederà una lunda di miele. “Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico”, ha svelato la sposa in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Matrimonio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: gli invitati

Non solo Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis tra gli invitati al matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Tra gli ospiti, infatti, ci saranno anche Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Rosalinda e Andrea Zenga oltre ad alcuni componenti dello staff di Uomini e Donne. L’ansia prima del fatidico sì sale sempre di più per Carlotta che, prima di diventare ufficialmente la moglie di Nello Sorrentino, si è regalata un addio al nubilato in Puglia con le amiche.

Su Instagram, inoltre, poche ore prima di raggiungere l’altare, Carlotta ha dato libero sfogo alle proprie emozioni: “Sapete qual’è la cosa che mi sta piacendo di più di tutti questi preparativi ?? Il condividere tutto tutto tutto con voi. Emozioni, ansie, gioie e paure… mai avrei pensato, ma siamo diventate davvero una piccola grande famiglia (con qualche gatto nero è, ma fa parte del gioco anche quello)”, ha scritto per poi concludere ringraziando tutte le persone che la seguono – “Grazie ragazze. Per le belle parole, per il sostegno, per esserci ognuna a proprio modo. Non sapete quanto lo apprezzi”.

