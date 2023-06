Matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni/ Le foto più belle e 3 abiti diversi per la sposa

Matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la sorelle della sposa condivide le foto più belle

Un sogno ad occhi aperti quello che hanno vissuto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che, dopo la nascita del primogenito Thiago, si sono sposati a Roma davanti a parenti e amici. In una giornata calda e soleggiata, la coppia ha coronato il proprio amore prima con la cerimonia religiosa e poi con un ricevimento in grande stile in cui non sono mancati i momenti divertenti e super emozionanti come quello della torta. Tanti gli invitati tra cui, naturalmente, la sorella della sposa. Angela Nasti, bellissima ed elegantissima in uno splendido abito rosa ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram foto e video di alcuni dei momenti più belli vissuti dagli sposai.

Dalle foto scattate in chiesa in cui è possibile leggere l’emozione sul viso di Chiara e Mattia fino a quelle scattate durante il ricevimento tra un ballo e un cambio d’abito. Tutto perfetto, dunque, per il calciatore e l’influencer.

Tre abiti da sposa per Chiara Nasti

Chiara Nasti ha voluto che per il proprio matrimonio fosse tutto perfetto. Dopo aver organizzato cerimonia e ricevimento, si è concentrata sul proprio look. Bellissima e in perfetta forma, l’influencer ha sorpreso tutti sfoggiando ben tre abiti, tutti diversi e assolutamente meravigliosi. Per la cerimonia in chiesa, la sposa ha scelto un modo in stile Grace Kelly. Principesco ma con il bustier lingerie e un lungo velo.

Per la festa, la Nasti ha scelto un abito a sirena, molto più sensuale, sciogliendo i capelli che le cadevano morbidi sulla schiena. Il terzo ed ultimo abito è stato indossato per il taglio della torta. Un abito decisamente moderno quello indossato dalla sposa per il taglio della torta con coppe e stecchi e dettagli trasparenti.

