Matrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti/ Katia Follesa pubblica uno scatto e…

Katia Follesa posta su Instagram uno scatto di Damiano Carrara sposo, le reazioni social

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno detto sì. Tra gli invitati non poteva mancare Katia Follesa partner di Damiano in tante edizioni di Cake Star, altro format a base di dolci di Real Time. Proprio la Follesa ha condiviso un tenero scatto sui social in cui Damiano e Chiara si scambiano un bacio. Nella didascalia, Katia Follesa ha scritto: “e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Il post ha ricevuto in pochissimi minuti tanti commenti. Un utente prendendo in giro Katia ha scritto: “Alla fine ce l’hai fatta ad accasarlo. Auguri a Damiano e Chiara. Eravate bellini”. C’è chi addirittura ricordo un momento cult del programma Cake Star in cui Katia Follesa aveva tentato di far sposare Damiano Carrara: “Io che penso a quando Katia voleva far sposare Damiano in una puntata di Cake star”.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti ce l’hanno fatta finalmente a coronare il loro sogno a distanza di più di un anno dalla proposta di matrimonio. a il primo tentativo di Damiano Carrara e Chiara Maggenti è andato a vuoto: a pochissime settimane dalla data prevista, lo scorso giugno 2021, la fidanzata dello chef aveva avuto un serio incidente domestico che aveva richiesto riposo assoluto. Poi l’emergenza covid ha costretto gli sposi a rinviare le nozze ma finalmente ieri i due hanno pronunciato il fatidico sì. Damiano ha voluto al suo fianco alcuni colleghi come Katia Follesa con il suo compagno Angelo Pisani. Radiosa in verde, la comica non sarebbe mai mancata per questa occasione.

Katia Follesa prossima alle nozze con Angelo Pisani?

Katia Follesa si sposerà con Angelo Pisani? Questa è la richiesta che alcuni fan hanno rivolto ieri alla comica dopo che lei aveva postato sul profilo Instagram lo scatto del bacio tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Proprio qualche mese fa, Katia Follesa aveva pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram alquanto ironico con un messaggio rivolto ad Angelo Pisani, il suo compagno dal 2006. La comica ha indossato una maglietta bianca con la scritta laterale: “Ma quando ti sposi?” taggando così la sua dolce metà e scrivendo ‘Bohhh’ in didascalia. La coppia ha una figlia, Agata nata nel 2010. Una relazione contrassegnata da alti e bassi anche se c’è chi dice che potrebbero arrivare anche per loro i fiori d’arancio. Al momento la figlia ha già 11 anni e non sono ancora arrivate le nozze tra i due.

La loro storia, ha raccontato Katia, è stata molto altalenante visto che inizialmente Angelo sembrava non volesse impegnarsi, preso com’era dal lavoro. La donna ha raccontato a Intimità che l’uomo tendeva a “prenderla e lasciarla”: “Era preso da altre cose, non voleva un legame stabile poi però ha capito che ero la donna della sua vita“, aveva raccontato. L’uomo, in realtà, non è ancora ufficialmente suo marito anche se da tempo le ha fatto la fatidica “proposta”. Le nozze erano programmate per il 2020 ma la pandemia ha fatto sì che fosse tutto rimandato.











